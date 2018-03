Böhmermann crasht Klaas' neue Sendung

Ein Dreivierteljahr nach der letzten Folge von «Circus HalliGalli» ist Klaas Heufer-Umlauf (34) mit einer neuen Late-Night-Show zurück auf Prosieben: Am Montagabend feierte «Late Night Berlin» Premiere.

Die Sendung lief rund, Heufer-Umlaufs eigene Band Gloria sorgte für den Studio-Soundtrack, auf dem Talk-Sessel nahm ARD-Fernsehjournalistin Anne Will (51) Platz, Rapper Casper (35) trat auf, das RTL-Format «Promi Undercover Boss» wurde in «TV total»-Manier zerpflückt, und mit einer Abwandlung des «Betrunkene schreiben Drehbücher»-Segments feierte ein «HalliGalli»-Highlight sein Revival. Die beste Pointe aber passierte nicht während der Show, sondern in deren letztem Werbeblock.

Böhmermann nimmt Heufer-Umlauf aufs Korn – und sich selbst

Satiriker und Moderator der Late-Night-Show «Neo Magazin Royale» (auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF) Jan Böhmermann (37), der gerne im selben Atemzug wie Heufer-Umlauf und dessen «HalliGalli»-Partner Joko Winterscheidt (39) genannt wird, erklärt in einem Spot: «Warum ich niemals eine Late-Night-Show im Privatfernsehen moderieren würde: Schon alleine wegen dieser nervigen Werbeunterbrechungen.»

Man habe ja keine Kontrolle darüber, wofür dabei geworben wird. «Ich würde mich niemals so verkaufen», fährt Böhmermann fort, «denn glaubwürdige Satire funktioniert nur ohne Werbung.» Und prompt werden neben ihm Schilder eines deutschen Autoverleihers hochgehalten. «Da mach ich auch keine Ausnahme», betont er und kann sich dabei das Grinsen fast nicht verkneifen.



Böhmermanns Team hat die Ausstrahlung seines Werbespots für Social Media festgehalten. (Video: Youtube/janboehm)

Die Social-Media-User feiern

Bei Twitter wird der Coup ordentlich beklatscht:

Ein peinlicher Verschreiber der Prosieben-Redaktion blieb überdies nicht unbemerkt – die neue Show heisst «Late Night Berlin» und nicht so:

Die partielle Ähnlichkeit zu «TV total» fiel ebenfalls auf:

Remember TV Total. This is it now. Feel old yet? #LateNightBerlin pic.twitter.com/WHrQdefryE — BastiMasti (@BastiMasti_) March 12, 2018

Aber trotz stibitztem Pointen-Highlight kam Klaas Heufer-Umlaufs «Late Night Berlin»-Einstand mehrheitlich gut an:

