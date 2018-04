Manuela Frey (21) ist die Schweizer Heidi Klum

«Ich ha hüt leider keis Foti für dich»: Etwa so wird es klingen, wenn im Herbst 2018 die Schweizer Adaption von «Germany's Next Topmodel» bei Prosieben Schweiz auf Sendung geht. Was beim grossen Nachbarn seit zwölf Jahren nämlich Heidi Klum (44) macht, wird hierzulande eine waschechte Aargauerin übernehmen: Manuela Frey (21), Gewinnerin des Elite Model Look Schweiz 2012 und Stammgast auf Catwalks von Labels wie Chanel oder Armani.

Ein Job, bei dem das Schweizer Topmodel nicht lange überlegen musste. «Ich war begeistert, als die Anfrage kam», sagt Manuela Frey zu 20 Minuten. «Seit der ersten Staffel verfolge ich GNTM. Und träumte schon als Kind davon, bei der Show dabei sein.»

«Klum ist ein Top-Topmodel»

Allerdings als Model-Kandidatin. Dass sie jetzt – mit erst 21 Jahren – sogar als Klums Schweizer Pendant amten darf, ehrt sie umso mehr. Es mache sie aber keineswegs nervös, sagt Frey. «Da habe ich keine Bedenken. Ich bin im Business, seit ich 15 bin. Und drum fast schon ein alter Hase.»

Sich mit Heidi Klum auf eine Stufe stellen will sie trotzdem nicht. «Sie ist ein Top-Topmodel und unerreichbar.» Viel mehr wolle sie «ihre ganz eigene Version» des Erfolgsformats machen – eine grosse Challenge, denn so erfahren Frey im Model-Business ist, so ein Greenhorn ist sie, was das Moderieren betrifft. Vor Fashion-Shows oder Shootings sei sie schon lange nicht mehr nervös. Moderieren dagegen sei «gar nicht so einfach», wie sie jetzt feststellen musste. «Ich übe vor dem Spiegel, mache Trainings und bekomme hilfreiche Tipps von meinem Team.»

Frey wiederum will die weiblichen und männlichen Topmodel-Anwärter – in der Schweizer Version sind die Kandidaten gemischt – ihrerseits mit Rat und Tat zur Seite stehen: als Model, aber auch als ausgebildete Ernährungsberaterin. Sie weiss: «Am Anfang ist es sehr hart. Du bist jung, musst strenge Masse einhalten und dir viel anhören.» Wer da «ein Mimösli» sei, gehe unter.

Auch die Jury ist jetzt bekannt

In wenigen Tagen wird Frey nun die ersten Casting-Teilnehmer kennen lernen. Und den Rest der Jury: Das bekannte Männer-Model Papis Loveday sowie die deutschen Fashion-Blogger Carl Jakob Haupt und David Kurt Roth von «Dandy Diary» stehen – ganz nach GNTM-Vorbild – als Leiter zweier Konkurrententeams im Einsatz.

«Ich hab sie bisher noch nicht getroffen, bin mir aber sicher, dass wirs gut zusammen haben werden», sagt Frey. Und falls nicht, auch nicht schlimm: Die Chefin hat sowieso immer das letzte Wort bei den Entscheidungen, wer weiterkommt und wer nicht.

Heimspiel mit Familienbesuchen

Die ersten Dreharbeiten finden in Zürich statt. Eine optimale Gelegenheit, auch mal wieder zu Hause in Brugg AG vorbeizuschauen. Seit Jahren lebt sie in New York und jettet für Jobs um die Welt, viel Zeit für die Liebsten bleibt da nicht. Und für die Liebe? «Es läuft gut», sagt Manuela, der kürzlich eine Liaison mit Sänger Bastian Baker (26) nachgesagt wurde. «Ich bin megaglücklich, will aber nicht mehr verraten.»

Da hält sie es wie Heidi Klum: Das deutsche Topmodel hält sich gern bedeckt, was das Privatleben angeht. Schweigt lieber und geniesst.