«Homosexuelle Bauern sind untervertreten»

Seit zehn Jahren flimmert «Bauer, ledig, sucht ...» bereits über die Schweizer TV-Bildschirme. Und die Kuppler-Quote ist deutlich besser als bei den «Bachelor»-Formaten: 17 Hochzeiten, elf Verlobungen und 23 Babys sind das Resultat von 13 Staffeln. Marco Fritsche moderiert «Bauer, ledig, sucht ...» seit der zweiten Staffel. Wir blicken mit dem 42-Jährigen zurück und nach vorn.

Umfrage Schauen Sie «Bauer, ledig, sucht ...»? Ja, ich habe alle Staffeln gesehen!

Nein, ich mag kein Reality-TV.

Ich habe mich sogar schon als Teilnehmer beworben.

Ab und zu schalte ich ein.

Marco, du moderierst «Bauer, ledig, sucht ...» schon fast so lange, wie es die Sendung gibt. Gab es auch Momente, in denen du aufhören wolltest?

Am Anfang war es schon hart, als wir je eine Sommer- und eine Winter-Staffel gedreht haben. Ich hatte dazwischen vielleicht drei Wochen Ferien, bevor es wieder losging. Aber auch damals wäre es mir viel zu schwer gefallen, den Job jemand anderem zu überlassen.

Welches Erlebnis ist dir von all den Jahren am meisten in Erinnerung geblieben?

Dass ich bei Koni und Nataschas Hochzeit Trauzeuge war – das werde ich nie vergessen. Sie waren eines der Paare in meiner ersten Saison als Moderator.

Was ist jeweils der schönste Moment einer Staffel?

Ich bilanziere am Ende einer Staffel immer gern: Wie viele Paare haben wir zusammengebracht? Dabei ist der Stichtag wirklich der letzte Tag, an dem ich moderiere. Es freut mich dann sehr, wenn wir «einen guten Jahrgang» haben – andererseits bin ich natürlich auch geknickt, wenn nur wenige ihr Liebesglück finden.

Und wie viele glückliche Paare muss es geben, damit du zufrieden bist?

Mehr als fünf! Alles darunter finde ich etwas knapp (lacht).

Wie gut bist du mit deinen Einschätzungen, ob die Beziehung hält?

Wenn ich wetten würde, dann hätte ich schon viel Geld verloren! Klar gibt es Paare, bei denen man einfach von Anfang an sieht, dass es passt. Aber ich bin zu oft schon falsch gelegen, als ich dachte, es klappt nicht – und dann wurde aus den beiden ein Traumpaar.

Wieso begeistert «Bauer, ledig, sucht ...» das Publikum?

Ich glaube, es hat viel mit Nostalgie zu tun: Jeder hat einen Onkel oder Grossvater, den er als Kind auf dem Bauernhof besucht hat. Aber es spielen sicher auch die postkartenmässigen Bilder der Schweiz eine grosse Rolle.

Was unterscheidet das Schweizer Format deiner Meinung nach vom deutschen «Bauer sucht Frau»?

Hier mag man dieses Fremdschämen und Blossstellen nicht. Ich bin absolut dagegen, dass man unsere Bauern unvorteilhaft darstellt, und mache ihnen deshalb auch immer klar, dass sie sich gut überlegen, was sie vor der Kamera sagen.

Sprechen die Teilnehmer frei? Oder gibt es ein Script?

Schön wäre es, wenn sie nur ablesen müssten! Dann wären wir viel schneller fertig. Nein, unsere Leute sagen wirklich einfach das, was sie sagen.

Was findest du das Schönste am Bauernleben?

Bauern verfügen über eine Freiheit, die ich sonst aus keinem Beruf kenne. Klar gibt es viel Administratives, viele Gesetze und Vorschriften, aber dennoch können sie sich den Arbeitstag selber einteilen. Und Familien profitieren davon enorm: Man arbeitet da, wo man wohnt, und verbringt viel Zeit zusammen.

Würdest du dir so ein Leben auch für die eigene Familie wünschen?

Dieser Zug ist schon lange abgefahren. Abgesehen davon, dass es gleichgeschlechtlichen Paaren in der Schweiz immer noch nicht gestattet ist, Kinder zu adoptieren, haben mein Mann und ich die Familienplanung sowieso abgeschlossen. In jungen Jahren konnte ich es mir sehr gut vorstellen, Papa zu werden, doch mittlerweile bin ich mit meiner Rolle als Götti mehr als zufrieden.

Wie siehst du es denn bei «Bauer, ledig, sucht ...» mit der Repräsentation von homosexuellen Bauern?

Wir hatten bisher zwei schwule Bauern. Wie es in der Gesellschaft und in jeder Berufsgattung halt ist, sind schwule Bauern prozentual untervertreten. Aber wir sind offen: Eine lesbische Bäuerin, ein schwuler Bauer – meldet euch! Wir sind dabei, wenn ihr dabei seid.

Die 14. Staffel von «Bauer, ledig, sucht ...» läuft ab 12. Juli jeweils donnerstags um 20.15 Uhr auf 3+.