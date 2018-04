Chewbacca verrät sein biblisches Alter

Ein weiteres Abenteuer aus dem «Star Wars»-Universum steht in den Startlöchern. Am 24. Mai kommt «Solo: A Star Wars Story» in die Kinos. Jetzt gibt es in Form eines neuen Trailers auch einen kurzen Einblick.

Umfrage Freuen Sie sich schon auf das «Star Wars»-Spin-off? Sehr! Ich kann es kaum erwarten.

Ich werde mit den Film sicher anschauen, aber nicht gleich zur Premiere.

Nein, «Star Wars» interessiert mich überhaupt nicht.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Der Film, der an den Festspielen in Cannes Premiere feiern wird, handelt von der Geschichte des jungen Han Solo, bevor er zum Helden der Rebellion wurde und auf Luke Skywalker traf. Die Rolle des jungen Schmugglers wird von Alden Ehrenreich (28) verkörpern. An seiner Seite sind Schauspieler Joonas Suotamo (31) in der Rolle des Chewbacca und Donald Glover (34) als Lando Calrissian zu sehen sein.

Zudem sind auch «Game of Thrones»-Star Emilia Clarke (31), die in die Figur Qi'Ri schlüpft, und Woody Harrelson (56) beim «Star Wars»-Spin-off mit von der Partie.

Der Beginn einer Freundschaft

Im Trailer wird bereits verraten, wie sich Han Solo und Chewbacca eigentlich kennen gelernt haben. Gemeinsam stürzten sich die beiden in die kriminelle Unterwelt. Dass sein haariger Freund zu diesem Zeitpunkt bereits 190 Jahre alt ist, sorgt für einen kurzen Überraschungsmoment. Während ihres Abenteuers treffen sie auch auf den berüchtigten Zocker Lando Calrissian und geraten mit ihm aneinander. Und auch mit Qi'Ri bekommt Han Solo Probleme.

Das genaue Premierendatum wurde vom Festival noch nicht genannt. Laut «Hollywood Reporter» soll es aber der 15. Mai sein. Die Geschichte über die Freundschaft von Han Solo und Chewbacca und der Weg des jungen Schmugglers, den Harrison Ford (75) in den «Star Wars»-Filmen verkörperte, kommt am 24. Mai in die Deutschschweizer Kinos.



(kao)