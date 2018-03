Wir dachten ja, nach Sorayas (18) Abgang sei Sara (23) die einzige Person aus der Schweiz, die noch auf den Titel «Germany's Next Topmodel 2018» hoffen kann. Doch wir lagen falsch. Denn Robin ist auch noch im Rennen.

Wer Robin ist, fragst du? Genau da liegt das Problem: Er ist so selten zu sehen, dass die meisten Zuschauer gar nicht wissen, dass er ebenfalls «GNTM»-Kandidat ist. Zum Glück unterhält der Zürcher ein immerhin schon 11'000 Follower starkes Instagram-Profil, auf dem er seine Erfolge in der Casting-Show festhält, wenn sie im TV so stiefmütterlich behandelt werden. Die schönsten Momente seiner bisherigen «GNTM»-Reise siehst du hier in der Bildstrecke:

Warum wird Robin bei «GNTM» rausgeschnitten?

Schweizer Einheit

Der 22-Jährige hat einen Verdacht, warum er in der Sendung so selten gezeigt wird. «Ich glaube, da ich ein eher ruhiger Mensch bin, falle ich neben all den Power-Frauen nicht ganz so fest auf», sagt er zu 20 Minuten. Und solange er nicht die einzige Person sei, die selten gezeigt wird, mache er sich noch keine Sorgen – kannst also aufatmen, Sara.

Die Zürcherin bezeichnet er übrigens als «Goldschatz» und «wunderbaren Menschen». Ebenfalls nur lobende Worte findet Robin für Matt, das nackte Male-Model, mit dem die Kandidaten vergangene Woche geshootet haben: «Er ist ein super sympathischer Typ, da sind die Berührungsängste schnell verflogen.»

Sein Traum: eine eigene Bar

Wer die Casting-Show gewinnt und das neue «Germany's Next Topmodel» ist, wird unter anderem mit einem Preisgeld von 100'000 Euro belohnt. Dieses würde Robin wohl auf die Seite legen, meint er: «Ich komme aus der Gastronomie und möchte eines Tages meine eigene Bar aufmachen – mit mehreren Konzerten pro Woche.» Schliesslich müsse er für die Zeit vorsorgen, wenn dann die Falten kommen – «selbst wenn das mit dem Modeln klappt».

Und falls er in der Branche doch nicht Fuss fassen sollte, bereue er die Zeit bei «GNTM» trotzdem nicht: «Ich konnte so viele coole Sachen erleben und habe jetzt so viele schöne Erinnerungen von dieser Zeit.» Robins sonniges Gemüt wird scheinbar nur noch von seinen Photoshop-Künsten übertroffen.

Oben im Video zeigt Robin, wie wandelbar sein Gesicht ist, und hier unten zeigt er, dass auch er beim grossen Umstyling eine ziemliche Typveränderung erfahren hat:



«Germany's Next Topmodel» läuft donnerstags um 20.15 Uhr auf Prosieben – hoffentlich in Zukunft mit mehr Robin.

