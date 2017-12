«Welches Model hat den grössten Brustumfang?»

Am Mittwochabend strahlte SRF eine Festtags-Spezialfolge der Quiz-Show «Top Secret» mit Roman Kilchsperger (47) aus. Musiker Peter Reber (68) sowie die beiden «Glanz & Gloria»-Moderatorinnen Annina Frey (36) und Nicole Berchtold (39) stellten sich den Fragen, um Geld für den guten Zweck zu erspielen. Mögliche Gewinnsumme: Stolze 100'000 Franken.

Eigentlich eine schöne Sache, wäre da nicht die dritte Quiz-Frage gewesen. «Welches dieser Schweizer Models hat den grössten Brustumfang?», fragt Kilchsperger seinen Kandidaten Reber. Patricia Schmid, Manuela Frey, Laura Zurbriggen und Ronja Furrer stehen als Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.

«Die Models wurden vor Weihnachten vermessen»

Das Studio-Publikum muss bei dieser Frage hörbar kichern. Auch Peter Rebers erste Reaktion ist zunächst ein Lacher. Als Hilfestellung bekommt der Sänger eine Collage mit Bildern der vier Models eingeblendet.

Allerdings entscheidet sich der 68-Jährige dann doch für seine Hilfs-Joker Annina Frey und Nicole Berchtold, die die Aufgabe lösen sollen. Roman Kilchsperger fügt an, dass die Models «kurz vor Weihnachten vermessen wurden».

«Das ist sexistisch, nicht?»

Ausführlich wird danach über den jeweiligen Brustumfang der Models diskutiert. Kilchsperger flachst die ratlosen Kandidaten an: «Wieso schaue ich ‹Glanz & Gloria›. Da geht es doch um genau diese Leute. Da weiss man doch, ob eine 92 oder 115 hat.» Frey fügt an: «Ich habe noch nie ...» und macht danach mit beiden Händen eine Busengrapsch-Bewegung, begleitet von Quietschgeräuschen.

Nach endlos peinlichen fünf Minuten macht Peter Reber seiner offensichtlichen Irritation Luft: «Das war schon eine sexistische Frage, nicht?» Moderator Kilchsperger gibt zurück: «Brustumfang ist schon sexistisch? Wirklich?»

Es kommt zu einem kurzen Hin und Her zwischen Reber und Kilchsperger. Als der Sänger seinen Eindruck erklärt: «Ja, also die Damen auf den Brustumfang zu reduzieren», gibt Kilchsperger spöttisch zurück: «Bist du so ein verstockter, alter Mann? Das wusste ich gar nicht.» Dafür erntet der SRF-Mann laute Lacher aus dem Publikum.

Fernsehsender rechtfertigt sich

Bei SRF stuft man die Szenen und die Quiz-Frage als unproblematisch ein. Auf Anfrage teilt SRF Media Relations mit: «Weil mit Annina Frey ein ehemaliges Model in der Sendung war und sie sich noch immer auf dem Parkett der Mode-Branche bewegt, wurde diese Frage gestellt. Die Masse eines Models haben nichts mit Sexismus zu tun, sondern gelten in der Branche als relevanter Wert und sind auf jeder Setkarte eines Models explizit aufgeführt.»

Doch wie konnte es so eine Frage überhaupt in die Show schaffen? Hat SRF Kontrollinstanzen, die Fragen vor der Show prüfen? «Fragen in Quiz-Sendungen werden von der Redaktion erarbeitet und mehrfach überprüft, inklusive Verifizierung verschiedener Quellen. Allenfalls hätte man den Zusammenhang mit der Setkarte moderativ besser herausstreichen müssen», erklärt SRF.

Eine aufmerksame Leserin, die die Primetime-Show am Mittwoch verfolgte, hat uns auf diese Szene hingewiesen. Sie teilt die Auffassung von Peter Reber: «Wenigstens der Kandidat reagierte richtig, was man von Kilchsperger nicht behaupten kann», schreibt sie uns. 20 Minuten hat Ronja Furrer, Manuela Frey und Laura Zurbriggen um eine Stellungnahme gebeten.