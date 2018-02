Binge-Watching geht jetzt auch auf SRF

Zwei Neuerungen machen die Ausstrahlung der Free-TV-Premiere der dänischen Hit-Serie «Follow the Money» besonders: Zum einen hat SRF damit zum ersten Mal eine ausländische Serie selbst synchronisiert. Zum anderen ist die ersten Staffel vorab online am Stück zum Streamen verfügbar. Und auch am Fernsehen werden die zehn Folgen an vier aufeinanderfolgenden Abenden ausgestrahlt.

Damit wollen die Serienverantwortlichen dem veränderten Nutzerverhalten Rechnung tragen. Sprich: Binge-Watching geht jetzt auch mit SRF. «Da sich der zeitunabhängige und sehr einfache Konsum von Serien dank Streaming-Portalen durchgesetzt hat, scheint die richtige Zeit dafür zu sein», erklärt SRF-Sprecherin Carmen Salvadori.

Weitere Serien könnten folgen

Zwar seien schon früher Serien wie «Real Humans» und «Under the Dome» am Stück zum Streamen verfügbar gewesen. «Damals war diese Form der Medienkonsumation aber noch nicht etabliert», sagt Salvadori.

Dass neue Formate in Zukunft ebenfalls binge-watching-freundlich zugänglich gemacht werden, ist wahrscheinlich. «Sofern SRF Rechte an einer Serie besitzt und alle gesetzlichen Auflagen erfüllt werden können, kann es gut sein, dass dies bei anderen Serien auch wieder so gemacht wird.»

«Es gibt bereits Interessenten»

«Follow the Money» ist für SRF aber auch wegen der Eigensynchronisation ein wichtiges Projekt: Es ist das erste Mal, dass der Schweizer Sender eine eingekaufte Serie selbst übersetzt und neu vertont. Die Überarbeitung hat mehrere Wochen in Anspruch genommen. Eine vielleicht lohnende Investition – falls andere Sender im deutschsprachigen Raum die SRF-Adaption aufnehmen sollten. «Es gibt bereits Interessenten», sagt Salvadori.

Finanziell bleibt «Follow the Money» trotz der Eigenleistung im gewohnten Rahmen. Weil Danmarks Radio auch daran interessiert war, dass eine deutsche Fassung in Umlauf kommt, kamen die Urheber SRF beim Lizenzpreis entgegen. Eine Folge sei somit «nicht wesentlich teurer als eine, die bereits synchronisiert lizenziert wird».

Übrigens stecke hinter der Binge-Watching-Taktik keine Strategie hinsichtlich der No-Billag-Abstimmung. Eine terminliche Besonderheit mache das Ganze möglich: «Olympia bot uns wegen der Zeitverschiebung die Chance, an vier aufeinanderfolgenden Hauptabenden eine Serie zu platzieren.»

Und darum gehts in der preisgekrönten Krimi-Serie: Ein Energiekonzern gerät ins Visier der Wirtschaftskripo. Dabei spielen auch zwei Automechaniker, die viel Geld finden, eine wichtige Rolle.

Die zehn Folgen der ersten Staffel von «Follow the Money» werden quasi am Stück von Freitag bis Montag, 16. bis 19. Februar 2018, jeweils ab 21.55 Uhr auf SRF 2 ausgestrahlt. Über HbbTV und online ist die gesamte Staffel bereits verfügbar.

