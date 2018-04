«Sie werden hinhören, ob auch die Stimme geil ist»

Dank ihrer «Mega-Performance» (Zitat: Mousse T) im Recallfinale schaffte es Emilija Mihailova in die Live-Motto-Shows von «Deutschland sucht den Superstar». Bevor sie aber kommenden Samstag mit neun weiteren Kandidaten auf der grossen RTL-Bühne stehen wird, überrascht die 28-Jährige mit freizügigen Bildern.

Für die Mai-Ausgabe der deutschen Ausgabe des «Playboy» hat sich die Ostschweizerin splitterfasernackt in Szene setzen lassen. Ohne jeglichem Stoff am Körper posiert Emilija am Sandstrand, auf einer gepolsterten Liege und in einer Hängematte. Das Shooting fand in Südafrika statt.

Jugendtraum geht in Erfüllung

Mit den Fotos schaffte sie es sogar auf das Cover des Männermagazins. «Eine riesengrosse Ehre für mich», sagt Emilija gegenüber 20 Minuten.

Das Shooting sei ein Jugendtraum der 28-Jährigen gewesen. «Ich bin ein grosser Pamela-Anderson- und ‹Playboy›-Fan.»

Bohlens Beute-Schema?

Es ist nicht das erste Mal, dass die DSDS-Kandidatin mit ihren Reizen spielt. Schon beim Casting sorgte Emilija mit ihren weiblichen Kurven bei Chef-Juror Dieter Bohlen (64) für erhöhten Puls. Überzeugt sagte die St. Gallerin in der Sendung: «Ich bin Dieters Beute-Schema!»

Ob ihr das freizügige Shooting bei den anstehenden Live-Shows einen Vorteil bringt, wird sich am Samstag zeigen. «Es kann extrem schief oder extrem gut gehen», wie sie sagt. «Da muss ich abwarten und mich überraschen lassen.» Die Sängerin habe das Fotoshooting für sich gemacht, unabhängig von DSDS.

Vorbereitung auf die Live-Shows

Dass die «Playboy»-Fotos von ihren musikalischen Ambitionen ablenken könnten, denkt die Schweizerin nicht. Im Gegenteil: «Die Menschen werden nun genauer hinhören, ob die Stimme auch geil ist.»

Derzeit steckt Emilija in den Vorbereitungen für ihren ersten Live-Auftritt. «Mir ist es extrem wichtig, dass alles perfekt rüberkommt», sagt sie. Deshalb sei sie am «Üben, Üben, Üben».

Was die Zuseher von ihr erwarten dürfen, wollte die Schweizerin aber nicht verraten. Nur so viel: «Ich bleibe meinem Typ gerecht.»

Am Samstag, den 14. April, steht Emilija live auf der «DSDS»-Bühne und ist erstmals auf die Stimmen der Zuschauer angewiesen. Die Sendung läuft ab 20.15 Uhr auf RTL.

