So realistisch ist die SRF-Serie «Seitentriebe»

Worum es in der neuen SRF-Serie geht, lesen Sie dort nach. Hier unten unterzieht Bruno «Doktor Sex» Wermuth bestimmte Schlüsselszenen einem Realitäts-Check.

Bruno Wermuth ist Sexualberater und Sexualpädagoge mit eigener Praxis in Bern. Als «Doktor Sex» beantwortet er dreimal wöchentlich Fragen zur schönsten Nebensache der Welt und im «Sexblog» spricht er das aus, was andere nicht zu denken wagen. ist Sexualberater und Sexualpädagoge mit eigener Praxis in Bern. Als «Doktor Sex» beantwortet er dreimal wöchentlich Fragen zur schönsten Nebensache der Welt und im «Sexblog» spricht er das aus, was andere nicht zu denken wagen. Hier geht es zu seiner Website.

Schlüsselzene 1: Nele und Gianni sind Mitte 30, hatten aber seit zweieinhalb Jahren keinen Sex. Ist das realistisch?

Wenn man unter Sex Penetration versteht, also das Eindringen des Penis in die Vagina, ist dies durchaus realistisch. Ich hatte in meiner Praxis auch schon Paare, die sogar länger keinen Sex mehr hatten. Fasst man den Begriff weiter, finden in den meisten Beziehungen aber Formen der körperlichen Kommunikation statt, die man als Sex bezeichnen kann – und die für die Paare durchaus befriedigend sind.

Schlüsselszene 2: Um seine Ehe zu retten, öffnet das Paar seine Beziehung. Kann das funktionieren?

Eine offene Beziehung ist mit Herausforderungen verbunden. Sie erfordert differenzierte kommunikative und emotionale Kompetenzen. Für die meisten Paare in der Krise eignet sich diese Beziehungsform daher wohl eher nicht, weil die Gefahr besteht, dass man sich in den oder die Erstbeste verliebt und aus der bestehenden Partnerschaft verabschiedet. Für andere kann eine solche Öffnung aber genau die Impulse geben, die für eine Veränderung notwendig sind.

Schlüsselszene 3: Eine Mittvierzigerin gesteht ihrem Mann, noch nie einen Orgasmus gehabt zu haben. Kommt das wirklich vor?

Das ist durchaus möglich. Die Gründe dafür können sehr vielfältig sein. Manche Frauen trauen sich nicht, ihrem Partner zu sagen, was sie beim Sex anmacht oder was sie brauchen, um überhaupt in die Nähe eines Orgasmus zu kommen. Hinzu kommt, dass manche Männer wenig oder kein Feingefühl an den Tag legen, wenn es darum geht, sich auf eine Frau sexuell einzulassen, also andere Formen der körperlichen Begegnung zuzulassen als nur die orgasmusfixierte Penetration.

Schlüsselszene 4: In der Serie hat das älteste Paar (Ende 50) den meisten Sex. Gibt es das perfekte Alter für gute Erotik?

Erotik und Sex sind nicht von einem bestimmten Alter abhängig. Um das körperliche Zusammensein mit einem anderen Menschen geniessen zu können, braucht es die Fähigkeit, sich mit allen Sinnen dem Gegenüber zu öffnen und dem ziellosen Spiel hinzugeben. Alter ist also höchstens insofern ein Vorteil, als dass man möglicherweise bereits etwas mehr Gelassenheit entwickelt hat.

Schlüsselszene 5: Gianni wehrt sich heftig gegen eine Paartherapie. Fällt es Männern wirklich schwerer, über ihre Gefühle zu sprechen?

Männer können sehr gut über ihre Gefühle sprechen. Sie benötigen dafür aber manchmal etwas Zeit und vor allem einen unkomplizierten Rahmen. Was sie nicht mögen, ist Zwang oder das Gefühl, sich entblössen zu müssen. Und auch der Anspruch mancher Frauen oder Therapeuten, auf eine ganz bestimmte Art über ihre Befindlichkeit sprechen zu müssen, ist vielen ein Greuel.

«Seitentriebe» läuft ab Montag, 26. Februar, während vier Wochen jeweils in Doppelfolgen um 20.10 Uhr auf SRF 2.



Und hier ist nochmals ein Trailer zur Serie. (Video: SRF)