So heiraten «Game of Thrones»-Stars

Ein beeindruckendes altes Schloss-Anwesen in Schottland inmitten von saftig-grünen Wiesen: Die Szenerie hätte aus «Game of Thrones» stammen können – und damit nicht passender für eine Hochzeit von zwei Stars aus der Fantasy-Serie. Kit Harington (31), der Jon Snow spielt, und seine ehemalige Serienpartnerin Rose Leslie (31) haben hier am Samstag den Bund fürs Leben geschlossen.

Die Location

Die Trauung fand in einer Kirche der kleinen schottischen Ortschaft Kirkton of Rayne statt. Anschliessend ging es im nahe gelegenen Wardhill Castle in Aberdeenshire weiter – das märchenhafte Schloss ist seit rund 900 Jahren in Besitz von Rose Leslies Familie. Laut Medienberichten im Vorfeld der Hochzeit soll dort ein grosses Zelt auf dem Schloss-Anwesen aufgestellt worden sein.

Die Braut

Rose Leslie erschien in einem klassischen, mit Spitzen besetzten, elfenbeinfarbenen Brautkleid mit Schleier. Darunter trug sie einen Blumenkranz auf ihrem Haupt. Das Brautkleid sei gewaltig und für eine Königin gemacht, schwärmt Cosmopolitan.com. Auch ihre Fans scheinen das Outfit zu lieben, wie sie auf Twitter schreiben.

Rose Leslie looks stunning in her wedding dress — Maryam Haider (@maryamhaiderr) 23. Juni 2018

Der Bräutigam

Ein sichtlich nervöser Kit Harington fuhr mit seinem Trauzeugen in einem Taxi vor der Kirche vor – laut «DailyMail» rund eine Stunde vor dem Eintreffen der Braut. Sein Markenzeichen, die langen schwarzen Haare, trug er offen.

Noch am Hochzeitstag postete Harington dieses Foto auf seinem Insta-Account – lediglich mit einem Herz und einem lachenden Emoji versehen.



Der Brautvater

Sebastian Leslie begleitete seine Tochter ganz traditionell vom Auto zum Traualtar – und das stilgemäss im Schottenrock. «Wir sind absolut begeistert, dass Kit und Rose heute heiraten», sagte der stolze Brautvater kurz vor der Trauung zur «DailyMail».

Die Hochzeitsgäste

Wenn zwei «GoT»-Darsteller feiern, wimmelt es von Arbeitskollegen: Sophie Turner (Sansa Stark) und Maisie Williams (Arya Stark) spielen in der Serie die Schwestern von Jon Snow – und kamen im Partnerlook zur Hochzeit. Letztere trug einen gewagten roten Minirock mit Overknee-Stiefeln. Weniger Lust auf Show hatte Peter Dinklage (Tyrion Lannister). Immer wieder gab er den Fotografen mit seinen Händen zu verstehen, dass sie das Fotografieren doch bitte unterlassen sollen. Ebenfalls anwesend war die «GoT»-Drachenmutter Emilia Clarke (Daenerys Targaryen).

Die Stimmung

Die rund 200-köpfige Hochzeitsgesellschaft soll laut applaudiert haben, als das Paar seine Gelübde ausgetauscht hat. Nach der Zeremonie genossen Kit Harington und Rose Leslie das Bad in der Menge und wirkten beide sichtlich gelöst. Mit weissen Blüten in den Haaren und in einem rostigen alten Land Rover inklusive den Worten «Just Married» auf der Kühlerhaube düste das Paar anschliessend davon in Richtung Schloss.

Das Paar

Die zwei britischen Schauspieler haben sich 2012 am Set von «Game of Thrones» kennengelernt. In der Serie spielten sie das Liebespaar Jon Snow und Ygritte. Zwei Jahre später stieg Rose aus. 2017 haben sie sich verlobt – ihre Hochzeitspläne gaben sie ganz traditionell als Inserat in der britischen «Times» bekannt.

Kit Harington and Rose Leslie have officially announced their engagement in the Times of London this morning pic.twitter.com/XlVRlx7GWS — 🇸🇪 eric 🇮🇸 (@j0nerys) 27. September 2017

