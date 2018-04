Victoria versucht sich jetzt als Comedian

Kaum hatte Heidi Klum (44) kein Foto für Kandidatin Gerda (25), eröffnete diese einen Youtube-Channel, wo sie bislang die klassische Vlogger-Schiene fährt – und damit einen Fan-Nerv getroffen hat: Zwei Videos sind bislang oben, zusammen wurden sie schon über eine Million Mal angeklickt.

Kurz nach dem Einzug in die Model-Villa musste Victoria (19) in der «Germany's Next Topmodel»-Folge vom Donnerstagabend ihre Koffer auch schon wieder packen – und ist nun ebenfalls mit einer eigenen Youtube-Präsenz am Start. Statt à la Gerda GNTM-Fanfragen zu beantworten, macht Victoria in ihrem ersten Post auf lustig. Worum es dabei geht, siehst du oben in der Bildstrecke und unten im Video.

Ihre Fans mögen es

Erstaunlicher als ihre Genre-Wahl ist, wie gut der in den Augen des 20-Minuten-Redaktors unfassbar mässige (okay: wahnsinnig furchtbare) Clip beim Publikum ankommt. Zwar zeigen die Up- und Downvotes immerhin ein Verhältnis von rund 80 zu knapp 20 Prozent an, in den Kommentaren aber wird die Österreicherin mit verbalem Applaus überschüttet.

«Omg feier dich so sehr bleib so wie du bist», schreibt etwa Userin Rabea Pasquarelli. Maria Wagner findet: «Bist imma lustig und sooooooo schön.» Selinas Maedchen meint: «Hahaha ich liebe dich mädelll». Und «Ich kack ab wie geil ist das» kommentiert Melissa Anna, während Lina Schick lobt: «oh man ist das cool gemacht.»

Sie droht mit einer Fortsetzung

Immerhin SpekuyoVR scheint beim Schauen die rosarote Fanbrille abgelegt zu haben und postet: «was ein trash.» Und Andrea D gibt sich ganz direkt: «Bist du peinlich.»

«Gucci Gang – The Beginning» hat Victoria das Video betitelt und droht am Ende mit «Fortsetzung folgt». Bei der Flut an positiven Kommentaren dürfte sie diese Drohung dann auch tatsächlich wahr machen – auch wenn sie 24 Stunden nach dem Upload «erst» rund 30'000 Views verbuchen kann. Gerda lacht sich darob bestimmt ins gepflegte Fäustchen und bereitet bereits einen «How to youtube successfully»-Vlog vor.



Das erste Video auf GNTM-Alumnus Victorias neuem Youtube-Kanal. (Video: Youtube/Gucci Gang)

(shy)