SRF büsst im TV-Geschäft ein, gewinnt aber online

In der zweiten Woche mit den Folgen drei und vier sind die Zuschauerzahlen der neusten SRF-Serie «Seitentriebe» merklich gesunken: Der Mittelwert der Doppelfolgen fiel nach dem Start von über 350'000 in den beiden ersten Folgen auf rund 250'000 für die zweite Tranche. Der Marktanteil sank entsprechend: von knapp 20 auf noch rund 14 Prozent. Das ist wenig für eine Sendung zur Prime Time.

Was in dieser Rechnung allerdings nicht drin ist: Auf SRF Online funktioniert «Seitentriebe». Folge eins haben bisher fast 80'000 Menschen gestreamt. Zum Einordnen: Die Episode erreichte damit im Vergleich zum TV-Quotenhit «Wilder» 47 Prozent mehr Stream-Starts innerhalb der ersten sieben Tagen – die «Wilder»-Premiere kam in der Zeit nur auf 42'000 Plays.

Jüngeres Publikum

Die ersten drei «Seitentriebe»-Folgen zusammen bringen 150'000 Zuschauer für die Serie von Güzin Kar hinzu – und die Zahlen steigen weiter. Während die neuste Eigenproduktion im TV verliert, läuft sie online überdurchschnittlich gut.

«Seitentriebe» erreicht denn auch ein jüngeres Publikum: Bei der werberelevanten Zielgruppe der 15- bis 59-Jährigen liegen die Marktanteile drei Prozent höher als beim Durchschnitt. Das ist ganz im Sinne des Abteilungsleiters: «Was uns besonders freut, ist die Tatsache, dass ‹Seitentriebe› online sehr stark nachgefragt ist», so Urs Fitze, Leiter Fiktion bei SRF, gegenüber Persoenlich.com.

Mehr Online-Publikum, weniger Einnahmen

Warum SRF die Online- und TV-Zuschauerzahlen nicht zusammenrechnet, hat einen simplen Grund. Die Zahlen werden mit verschiedenen Methoden erhoben. «Sie lassen sich daher nicht kombinieren», sagt SRF-Sprecherin Nadine Gliesche. «Seitentriebe» weist also in eine neue Richtung. Was auch bedeutet, dass SRF damit längerfristig Geld verliert.

Denn online holt SRF kein Geld rein: Die Inhalte sind dort werbefrei. «Da die Reichweiten generell zurückgehen, sinken auch die Werbeeinnahmen.» Diese Verluste seien im Sparpaket, das am Sonntag nach der No-Billag-Abstimmung präsentiert wurde, bereits berücksichtigt, sagt Gliesche.