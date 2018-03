Welchen Look bekommt Sara von Heidi verpasst?

Es ist das Highlight jeder Staffel: Am Donnerstagabend steht das grosse Umstyling der 13. Staffel von «Germany's Next Topmodel» an. In Los Angeles bittet Model-Mama Heidi Klum die verbliebenen Kandidatinnen wieder zum Coiffeur. Welche Looks unter wie vielen Tränen den Models verpasst werden, ist noch streng geheim.

Umfrage Welcher Look würde Ihnen an Sara gefallen? Locken à la Jennifer Lopez

Ein Long Bob, wie ihn Alexa Chung trägt

Ihr jetziger Look ist am schönsten.



Vom Spitzenschneiden bis hin zur grossen Typveränderung kann den GNTM-Aspirantinnen alles passieren. Mitspracherecht beim Umstyling haben sie keines. «Wichtig für ein Model sind Persönlichkeit, ein Powerbody, schöne Haut, Nägel – und Haare. Und die Haare, die sind heute dran», so die Ansage von Klum.

Welchen Look bekommt die Zürcherin Sara?

Auch der Zürcherin Sara geht es an ihre langen braunen Haare. Gegenüber 20 Minuten zeigte sich die 23-Jährige zu Beginn der neuen Staffel noch selbstsicher: «Eine Glatze würde ich natürlich nicht so cool finden. Da aber nur Profis am Werk sein werden, habe ich keine Angst davor.»

Bevor das Geheimnis um ihre neue Frisur aber gelüftet wird, hat 20 Minuten beim Stylisten Ivo Aeschlimann, Inhaber der Ghel-Kette, nachgefragt, welche Looks Sara denn stehen würden.

Mit den Umstyling-Tipps des 38-Jährigen und unseren (rudimentären – sorry, Sara!) Photoshop-Skills haben wir der Zürcherin mal mögliche Frisuren-Ideen verpasst. Das Ergebnis sehen Sie in der Bildstrecke.

Die Umstyling-Folge von Germany's Next Topmodel wird heute Abend ab 20.15 Uhr auf Prosieben ausgestrahlt.

(kao)