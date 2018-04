Wen wollen Sie als Zürcher Kommissare sehen?

Noch zwei Tatort-Folgen werden in Luzern gedreht, im Januar 2019 ist nach acht Jahren im Einsatz Dienstschluss für die beiden Kommissare Liz Ritschard und Reto Flückiger, gespielt von Delia Mayer und Stefan Gubser. Gemäss SRF ist noch unklar, wer in Zürich ermitteln wird. «Weitere Informationen zum neuen Konzept erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt», heisst es in einer Mitteilung.

Es ist also offen, welche Schauspieler die begehrten Rollen erhalten werden. Fest steht einzig: Es wird wieder ein Zweierteam ermitteln, ganz in «Tatort»-Tradition. «Die Tatort-Reihe lebt von festen Teams. Dieses Konzept werden wir beibehalten», sagt Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion bei SRF. Wird es eventuell das erste Frauen-Duo geben? Die Zeit dafür wäre richtig, Kandidatinnen gäbe es genug.

«Es braucht viel Entwicklungsarbeit»

Für die Besetzung der Rollen wollen sich die Verantwortlichen beim SRF Zeit lassen. «Die Besetzungsfrage gehen wir aber erst in den kommenden Monaten an. Es braucht noch viel Entwicklungsarbeit. Wir möchten in Zürich von Anfang an eine stimmige Welt kreieren, in der sich die Figuren bewegen sollen», sagt Fitze.

Die scheidenden TV-Kommissare Gubser und Mayer nehmen das Ende ihrer Einsatzzeit professionell hin. Delia Mayer meint, sie sei der Rolle entwachsen. «Es war eine aufregende, intensive Zeit, die ich nicht missen möchte», sagt Gubser.

20 Minuten bringt das Kandidatenkarussell schon mal in Schwung – wer unserer Ansicht nach das Zeug für die Rolle(n) hat, sehen Sie in der Bildstrecke.

(fim/kfi)