Welche Aushängeschilder bleiben dem SRF noch?

Seit elf Jahren ist sie das Gesicht des SRF-People-Magazins «Glanz & Gloria», nun zieht Annina Frey (37) einen Schlussstrich: Sie verlässt den Leutschenbach per Ende April. «Etwa ein Jahr lang habe ich an dieser Entscheidung gegrübelt», sagt die Baslerin zu 20 Minuten, «aber es war so schwierig, der richtige Zeitpunkt war irgendwie nie da.»

Nun hat sie sich ein Herz gefasst und ist sich sicher, dass es der richtige Schritt war – auch wenn sie noch nicht weiss, was sie ab Mai machen wird: «Normalerweise sucht man sich ja erst einen anderen Job, bevor man kündigt. Aber ich habe noch nichts Neues. Es ist wie ein Sprung in den luftleeren Raum.»

«Ohne Tränen geht es nicht»

Gewiss ist jedoch, dass sie mehr Zeit in ihre DJ-Karriere investieren möchte. Sich endgültig von der Kamera verabschieden will sie nicht: «Das ist eine Leidenschaft und ich kann mir nicht vorstellen, das nicht mehr zu machen.» Es sei aber wichtig, sich von SRF zu lösen, also auch nicht intern in eine andere Redaktion zu wechseln.

Auch wenn die Zeit dort grossartig gewesen sei und sie viel habe lernen können, wolle sie nicht für immer «die von ‹Glanz & Gloria›» sein. Auf ihre letzte Sendung Ende April angesprochen, ist sich Frey jetzt schon sicher: «Ohne Tränen bringe ich die nicht über die Bühne.»

Abgang der Aushängeschilder

Mit Annina Frey verliert das Schweizer Fernsehen nach – unter anderem – Urs Gredig (47), Matthias Hüppi (59) und Steffi Buchli (39) im letzten Jahr ein weiteres Aushängeschild. Es könnte der Eindruck entstehen, dass bald keine erfahrenen und bekannten Moderatoren mehr am Bildschirm zu sehen sind.

Dass dem keinesfalls so ist, zeigen wir oben in der Bildstrecke mit 25 langjährigen Mitarbeitern und bekannten Gesichtern aus der Sendungspalette des SRF.

