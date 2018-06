RTL schickt Shawne Fielding zur Paartherapie

RTL läutet den Fernsehsommer mit einem altbekannten Trash-TV-Format ein und schickt acht Promipaare in emotionale Pauschalferien. Am 9. Juli ziehen die mehr oder minder berühmten Turteltauben für maximal 17 Tage in ein portugiesisches Ferienhaus und kämpfen in «Das Sommerhaus der Stars» um umgerechnet 57'000 Franken.

In die illustre Runde gesellt sich neben der selbsternannten «Nacktschnecke» Micaela Schäfer (34) und ihrem Freund, Unternehmer Felix Steiner (34), auch die Schweizer Botschafter-Ex Shawne Fielding (48) mit ihrem Lebensgefährten, dem ehemaligen Eishockey-Profi Patrick Schöpf (49).

Frisch verliebt ins TV-Experiment

Auffällig: Drei der acht Paare – darunter «Adam sucht Eva»-Teilnehmerin Patricia Blanco (46) und ihr neuer Freund, Unternehmer Nico Gollnick (28), – haben erst vor kurzem zusammengefunden. Die Sendung wird daher zur echten Belastungsprobe für die Beziehungen und darum wohl ein grosser Spass für die Zuschauer.

Welche Kandidaten sich ausserdem dem Abenteuer in Portugal stellen, erfährst du oben in der Bildstrecke – und unten im Video.

«Das Sommerhaus der Stars» startet am 9. Juli um 20.15 Uhr auf RTL.



