Zahl der «Tatort»-Toten hat sich halbiert

Nach dem absoluten Rekord an «Fernsehtoten» im Jahr 2016 hat sich im Jahr 2017 bei der Krimireihe «Tatort» die Zahl der Leichen auf 85 fast halbiert. Die Zählung nach allen 35 diesjährigen Krimis kommt von der Fan-Seite Tatort-Fundus.de.

Die «Tatort»-Folge mit den meisten Leichen – nämlich sechs – war der Kiel-Krimi «Borowski und das dunkle Netz» vom 19. März.

Im Jahr 2016 hatte es die Rekord-Leichenzahl von 162 in 37 Filmen gegeben. 2015 waren es 111 Leichen in 40 Krimis. 2014 wurden 150 Tote in 36 Filmen gezählt. Die ARD-Reihe «Tatort» gibt es seit 1970. Am zweiten Weihnachtstag lief mit der Weimar-Folge «Der wüste Gobi» – dem letzten «Tatort» des Jahres – insgesamt der 1040. Krimi der Reihe.

