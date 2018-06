Jetzt setzt GNTM-Sara voll auf die Influencer-Karte

«Wenn nicht jetzt, wann dann?», hat sich Sara Leutenegger (24) gedacht und vor kurzem ihre Stelle als Bauzeichnerin gekündigt. «Ab August gebe ich Vollgas», sagt sie im Gespräch mit 20 Minuten. Will heissen: Ab dann widmet sich die «Germany's Next Topmodel»-Teilnehmerin voll und ganz ihrer Karriere als Model und Influencerin. Denn über 100'000 Follower zu unterhalten, ist längst ein Fulltime-Job geworden.

Die Zürcherin hat es in der aktuellen Staffel von Heidi Klums Kult-Castingshow bis knapp vors Halbfinale geschafft – so weit wie noch keine Schweizerin vor ihr.

Mit Sara ins Gym und zum Käfele

Jetzt will sie an diesen Erfolg anknüpfen. Täglich und fast stündlich hält sie ihre stetig wachsende Community auf Instagram inzwischen auf dem Laufenden. Sie nimmt sie mit ins Gym, zum Käfele und auf Reisen. Und auf ihrem neuen Youtube-Channel erzählt sie von den GNTM-Dreharbeiten und berichtet aus ihrem Leben.

Die Videos entstehen spontan unterwegs oder bei ihr zu Hause in Dübendorf. Dort hat sie sich inzwischen eine kleine Video-Ecke mit Kamera und Stativ eingerichtet. «Auch das Schneiden habe ich mir selbst beigebracht», sagt Sara, «es macht extrem Spass.»

Kürzlich fragte sie ihre Community, wer an ein Fantreffen mit ihr kommen würde – 3300 Leute sagten zu. Auch wenn wohl nicht so ganz so viele kommen würden, dessen ist sie sich bewusst, wären es zu viele für die eigentlich angedachte Location. Sara musste umplanen und hält Wort: Diesen Samstag lädt sie ab 15.30 Uhr ins Zürcher Beetnut (Lagerstrasse 16B) für Autogramme und Fotos.

Was Sara Leutenegger nach GNTM plant und wie sie im Gespräch bleiben will, siehst du oben im Video.