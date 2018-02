Bei Podcasts dominiert nicht Sex die Charts

Podcasts sind derzeit schwer angesagt. Im Gegensatz zum Radiohören sei es «viel persönlicher». «Es ist, als würdest du mit jemandem leben oder mit jemanden Bier trinken gehen, den du nicht kennst», sagt Cheyenne Mackay zu 20 Minuten. Sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Phänomen und ist Mitorganisatorin des sonOhr Radio & Podcast Festival, das von heute Freitag bis Sonntag in Bern stattfindet – bereits zum achten Mal.

Umfrage Hörst du Podcasts? Ja.

Nein.

Nicht mehr.

Ich will damit beginnen.

Ich kenne nur Podracer. Boonta Eve Classic forever!

In letzter Zeit beobachtete Mackay, dass der Hype aus den USA auch die Schweiz erfasst hat. Der Hauptgrund? «Podcaster erzählen meistens aus subjektiver Sicht über spezifische Themen. Es kommt persönlicher rüber. Man hat das Gefühl, abgeholt zu werden.»

Von zu Hause aus die Welt erreichen

In den sogenannten Talk-Podcasts reden die Macher miteinander über spezifische Themen wie Sex aus weiblicher Perspektive oder das Mannsein. Die andere Art von Podcasts seien aufwendig produzierte Geschichten, sagt die Kennerin. Oft würden sie gestaffelt als Serie präsentiert, in der einem Thema auf den Grund gegangen wird.

Praktisch ist: Beim Erstellen eines Podcasts hat man mehr Freiheiten als bei klassischen Radioproduktionen. Mit dem nötigen Equipment wie portablen Aufnahmegeräten und Schneide-Software ist das auch zu Hause möglich. Und dank Plattformen wie Spotify hat man von Anfang an eine grosse potenzielle Hörerschaft.

«Wenn ein Podcast gut ist, hört man auch länger zu»

Während Radiosendungen oft eine vorgegebene Länge haben, sind der Spieldauer von Podcasts keine Grenzen gesetzt. «Es gilt die Regel, dass man sich die Zeit nimmt, die das Thema braucht», sagt Mackay – das können zehn Minuten sein oder eine Stunde.

Was zählt, ist der Inhalt: «Wenn ein Podcast gut ist, dann hört man auch länger zu.» Sie selbst mag «Radiolab», «Mutti-Podcast» sowie «Der Anhalter».

Der Berliner Podcast «Besser als Sex», in dem zwei Frauen über das Miteinander im Bett reden, ist bei Schweizern besonders beliebt (die übrigen Favoriten gibts in der Bildstrecke). «Weil die Podcaster wissen, dass die Hörer sie nicht sehen, können sie freier und hemmungsloser sprechen», erklärt Mackay.

Live-Podcasts im Kinosaal

Wer sich Podcasts zu Gemüte führen möchte, tut das beispielsweise über Soundcloud, mit Apps wie Acast (gratis) und Audible (kostet) oder bedient sich bei den kostenlos zur Verfügung gestellten Listen von Streamingportalen wie Spotify.

Beim am Freitag startenden sonOhr Festival freut sich Podcast-Liebhaberin Cheyenne Mackay besonders auf den Wettbewerb, in dem das beste Hörspiel und die beste Radioreportage in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden. Die eingereichten Stücke werden in einem Kinosaal abgespielt: «Das ist wie Filmschauen für die Ohren. Ein weiteres Highlight für mich ist der neuste Shit aus den USA: eine Live-Podcast-Show.»

Hörst du Podcasts? Wenn ja: welche und warum? Diskutiere in den Kommentaren mit und stimme bei der Umfrage ab!

(nia/shy/cts)