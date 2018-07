Youtube verärgert seine Nutzer

Bevor man auf Youtube ein Video anklickt, sieht man zwei Dinge: Den Titel des Clips sowie ein Vorschaubild, den Thumbnail. Beides wird von den Video-Creators meist mit viel Sorgfalt gewählt und gestaltet, damit die Chancen auf Klicks so hoch wie möglich sind.

Die Betreiber der Plattform machen den kreativen Köpfen nun jedoch einen Strich durch die Rechnung – und testen Thumbnails, die automatisch generiert werden. Ohne dass die Video-Urheber darauf Einfluss nehmen können.

We are running a small experiment where 0.3% of viewers will see an auto-generated thumbnail, instead of your custom thumbnail. We are not removing the ability to create your custom thumbnail, but we hope to gain insights on auto-generated thumbnails for the future.