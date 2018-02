Ruoff heuert Experten für Kommunikation in Krise an

Wenn Chefs und ihre hausinternen Kommunikationsabteilungen Rat brauchen – oder sich absichern wollen –, kommen sie an Bord: externe Experten für Kommunikation oder Reputationsmanagement. Sie entwerfen Strategien, um Firmen, deren Produkte und deren Exponenten wieder ins rechte Licht zu rücken. Einer der Hauptjobs: die Aussensicht einnehmen, die direkt Betroffene nicht haben können.

Dies ist nun auch bei der Post der Fall. Sie hat sich in der Postauto-Affäre Experten für Krisenkommunikation engagiert: «Dies entspricht der üblichen Vorgehensweise, wenn ein Geschäft – beispielsweise auch im rechtlichen Bereich – eine unabhängige und spezielle Aussensicht von Spezialisten benötigt», bestätigt Post-Sprecher Oliver Flüeler die Informationen von 20 Minuten. Zu Namen will sich die Post nicht äussern. 20 Minuten weiss: Es handelt sich um namhafte Kommunikations- und Strategieexperten aus der Branche, die mitunter die grossen Akteure der Schweizer Wirtschaft und Politik beraten.

Auf die Vorbereitung kommt es an

«Krisenkommunikation muss man minutiös vor der Krise vorbereiten. Das gilt auch für Fälle, in denen es um Fehlverhalten der Chefs geht», sagt Krisenkommunikationsexperte Sacha Wigdorovits zu 20 Minuten: Ansonsten mache man genau jene Fehler, die Frau Ruoff seit Beginn der Krise um die Postauto AG gemacht habe. Dazu zählt Wigdorovits, dass Ruoff, statt sich Asche aufs Haupt zu streuen, jegliche Schuld von sich gewiesen hat. Öffentlich verantwortlich gemacht hat Ruoff den Postauto-Chef, der zurücktreten musste.

Den zweiten Fehler sieht Wigdorovits darin, dass Susanne Ruoff nicht von sich aus zurückgetreten ist, so wie das etwa 2011 der damalige UBS-Chef Oswald Grübel im Fall des Fehlverhaltens des Investmentbankers Kweku Adoboli getan hat. Oder der frühere Sonova-Verwaltungsratspräsident Andy Rihs, als in seinem Unternehmen Insidervorwürfe gegen das Topmanagement laut wurden, die sich später in Luft auflösten.«Damit hätte Ruoff mindestens für die Zukunft ihr Gesicht gewahrt», so Wigdorovits.

Dank Trick 78 Millionen Franken eingestrichen

Post-Chefin Susanne Ruoff ist unter Druck geraten, seit letzte Woche bekannt wurde, dass die Post-Tochter Postauto zwischen 2007 und 2015 dank buchhalterischen Schummeleien ungerechtfertigte Subventionen einstrich. Es geht um mindestens 78 Millionen Franken, die die Post zurückzahlen muss.