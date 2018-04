Die SNB-Aktie ist jetzt ein Papier für Zocker

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist zuständig für die Stabilität des hiesigen Finanzsystems. Alles andere als stabil ist derzeit aber der Kurs der SNB-Aktie.

In den letzten Tagen legte dieser um mehr als die Hälfte zu. Richtige Kapriolen gab es am Donnerstag: Der Kurs stieg kurz nach Handelsbeginn um über zehn Prozent auf knapp 10'000 Franken, beendete dann aber den Tag zehn Prozent im Minus bei 7500 Franken. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 90 Prozent an Wert zugelegt.

«Die Entwicklung gleicht Kursblasen»

Solche massiven Bewegungen kommen vor allem bei Zocker-Anlagen vor – wie etwa bei der Kryptowährung Bitcoin. «Die Entwicklung gleicht Kursblasen, die man von Bitcoin oder gewissen Technologie-Aktien kennt», sagt Matthias Geissbühler, Leiter Anlagestrategie bei der Raiffeisen Gruppe, zu 20 Minuten.

Der Anstieg erstaunt umso mehr, als der Kurs über Jahre hinweg zwischen 1000 und 2000 Franken herumdümpelte. Seit letztem Jahr explodiert er aber förmlich. Die Aktie gehörte 2017 zu den Überfliegern.

«Irrational und übertrieben»

Fundamentale Gründe dafür sieht Geissbühler nicht: «Das ist völlig irrational und übertrieben.» Am Markt gebe es viele Spekulationen. Diese hätten stark zugenommen, wie das Auf und Ab der letzten Tage zeige. Die SNB selber schweigt. Man kommentiere den Kursverlauf nicht, teilt sie auf Anfrage mit.

Ein Grund für die Schwankungen ist sicherlich, dass die SNB-Aktien sehr illiquide sind. Von den insgesamt 100'000 Aktien sind lediglich rund 7500 im freien Handel. Laut Geissbühler wechseln pro Tag im Schnitt lediglich 200 Papiere den Besitzer. Das heisst: Schon wenige Kauforder können den Kurs stark beeinflussen.

Gedeckelte Dividende

Geissbühler sieht zusätzlich ausländische Investoren als Kurstreiber. Diese wollen von den enormen Gewinnen der SNB profitieren. Doch das ist für private Aktionäre nur begrenzt möglich: Das Notenbankgesetz deckelt die Dividende. Diese beträgt maximal 15 Franken pro Aktie oder sechs Prozent des Aktienkapitals.

Das scheint den Investoren nicht zu reichen. Daher werden gezielt Gerüchte am Markt gestreut. «Sie sollen die Anleger dazu bewegen, Einfluss zu nehmen auf die Ausschüttungspolitik der SNB», so Geissbühler. Doch das sei unmöglich. Das Problem: Das Stimmrecht ist beschränkt. Mit über 80 Prozent Stimmrecht haben der Bund und die Kantone fix das Sagen. Private Aktionäre können mit 100 Aktien oder mehr höchstens eine Stimme kriegen.

Unwissen der ausländischen Investoren

Dennoch würden einige Investoren versuchen, Lücken im SNB-Gesetz zu suchen, um das Stimmrecht auszuhebeln, so Geissbühler. Für ihn ist daher klar: «Hinter den Kursspekulationen steckt unter anderem das Unwissen der ausländischen Investoren, was die Gesetze der SNB betrifft.»

Ein anderes Gerücht lockt die Anleger ebenfalls an: Dass die SNB ihre Aktien zurückkauft und von der Börse nehmen will. «Anleger spekulieren bei einem Rückkauf auf einen Aufpreis», sagt Geissbühler. Er hält allerdings eine Dekotierung für unrealistisch. Dafür habe die SNB keinen Grund.

Deutscher ist einer der grössten Einzelaktionäre

Begehrt ist die SNB-Aktie vor allem in Deutschland. Dort spielt der Düsseldorfer Geschäftsmann Theo Siegert eine Vorreiterrolle: Er ist mit einem Aktien-Anteil von 6,1 Prozent einer der grössten Einzelaktionäre. «Siegert hat diesen Hype um SNB-Aktien in Gang gesetzt», sagt Geissbühler.

Neben der SNB haben etwa auch die Notenbanken in Belgien, Japan oder Griechenland Aktien. Die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank hingegen nicht. Doch warum hat die SNB überhaupt Aktien an der Börse? Die heute noch geltende Struktur einer Aktiengesellschaft sei «ein politischer Kompromiss zwischen einer reinen Staatsbank und einer reinen privaten Aktiengesellschaft», teilte die SNB auf Anfrage mit.

«Aktie nicht kaufen»

Viele Anleger betrachten die SNB-Aktie aber nach wie vor wie eine Art Schweizer Staatsanleihe mit einer fixen Rendite. Die SNB könne ja nicht in Konkurs gehen, daher sei die Aktie ein sicherer Wert, sagt Geissbühler. Bei den jetzigen Kursausbrüchen sei dieser Gedanke aber absurd. «Es zeugt von einer gewissen Ironie, dass gerade die SNB von solchen Spekulationen betroffen ist», so der Experte. Er empfiehlt Privatanlegern, die Aktie nicht zu kaufen.