Salt schickt Mahnungen an Kunden mit langen Namen

Salt-Kundin Alina H.* erhielt vom Provider eine kostenpflichtige Mahnung, weil sie die Handy-Rechnung nicht bezahlt habe. Dabei lässt H. Rechnungen des Netzbetreibers schon seit über einem Jahr per Lastschriftverfahren (LSV) abwickeln. Auf der elektronischen Mitteilung zur betroffenen Rechnung stand auch wie immer, sie müsse nichts weiter unternehmen, weil die Zahlung über das LSV erledigt werde.

Der Kundendienst von Salt sagte der Kundin, es müsse ein Problem mit ihrem Postkonto geben. Also rief sie bei PostFinance an. Dort hiess es wiederum, Salt wisse von dem Problem, und sie sei nicht die einzige betroffene Kundin.

H. bezahlte die ausstehende Rechnung mittels herkömmlicher Überweisung, erhielt im Verlauf des Februars jedoch eine weitere Zahlungserinnerung, diesmal mit 30 Franken Mahngebühren. «Es ist eine Frechheit, dass mir Mahngebühren verrechnet werden», sagt die entrüstete Kundin zu 20 Minuten. Schliesslich habe sie zum Zeitpunkt der ersten Zahlungserinnerung gar nicht gewusst, dass das LSV nicht funktionierte.

Lastschrift wurde von Bank zurückgewiesen

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Salt, das Problem sei bei Kunden mit einer kombinierten Länge des Vor- und Nachnamens inklusive Leerschlägen von über 30 Zeichen aufgetreten. In solchen Fällen sei die an das Postkonto der Kunden gerichtete Lastschrift vom Bankinstitut kommentarlos zurückgewiesen worden.

Grund dafür ist laut Salt die Umstellung auf die internationale Bankennorm ISO20022, die eine Voraussetzung zur Lancierung des neuen QR-Einzahlungsscheins ist. Die Umstellung habe im Dezember 2017 stattgefunden, und 300 bis 400 Salt-Kunden seien von den Problemen mit dem LSV betroffen gewesen.

Spezialisten-Team nahm sich des Falls an

PostFinance sagt auf Anfrage, das Problem sei der Bank bekannt und trete nur in Zusammenhang mit Zahlungen an Salt auf. Ein Spezialisten-Team von PostFinance arbeite eng mit Salt zusammen, um das Problem so rasch wie möglich zu lösen. Seitens des Netzbetreibers heisst es nun, der Fehler sei behoben.

Das LSV funktioniert für zukünftige Rechnungen wieder, wie Salt verspricht. Allerdings sei es nicht möglich, die alten Lastschriften erneut zu versenden. Kunden sollten die noch ausstehenden Rechnungen darum per E-Banking oder Kreditkarte begleichen.

Mahngebühren werden gutgeschrieben

Die von Salt erhobenen Mahngebühren würden den Kunden auf der nächsten Monatsrechnung gutgeschrieben, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Diesbezüglich müsse Salt noch bei rund 80 Kunden abklären, ob sie fälschlicherweise Mahnungen erhalten hätten. Der Prozess sei besonders aufwendig, weil es aufgrund des Bankgeheimnisses schwierig sei, herauszufinden, warum die PostFinance die Lastschriften jeweils ablehnte.

Nicht nur beim LSV hatte Salt Probleme: Vergangenes Wochenende konnten viele Kunden des Telecom-Anbieters ihre Rechnungen online nicht mehr begleichen. Das Unternehmen riet Kunden als Notlösung, ihre Kreditkartenangaben inklusive Sicherheitscode per Telefon mit dem Kundendienst zu teilen.

*Name der Redaktion bekannt