«100 Prozent arbeiten ist für Väter entspannender»

Im Schnitt sind Väter, die 100 Prozent arbeiten, zufriedener als jene Väter, die Teilzeit arbeiten und häufiger zu Hause sind. Zu diesem Schluss ist eine Studie des deutschen Soziologen Martin Schröder gekommen.

«Väter werden rapide unglücklicher, je stärker sie ihr Pensum reduzieren. Teilzeitarbeit macht sie unglücklich», sagte Schröder dem «Tages-Anzeiger». Mütter würden hingegen sowohl in der Heim- als auch der Büroarbeit Erfüllung und Anerkennung finden.

20 Minuten wollte von Schweizer Vätern wissen: Sind auch Sie mit einem Vollzeitjob zufriedener als mit einem Teilzeitpensum? Und verbringen Sie tatsächlich lieber mehr Zeit im Büro als mit der Familie? Hier eine Auswahl der Antworten:

«Arbeiten gehen ist weniger kompliziert»

Ich liebe meine Tochter über alles. Dennoch muss ich sagen: Arbeiten ist weit weniger kompliziert als Kinder grossziehen. Ich spiele gerne mal mit ihr mit Puppen ... aber jeden Tag? Ich lese auch gerne Bücher ... aber irgendwann hängen einem die Pony-Geschichten zum Hals raus. Und Kinderspiele sind halt eher für Kinder als für Erwachsene. Darum wäre ein Teilzeitpensum nichts für mich. Ich habe aber grossen Respekt vor allen Müttern und Vätern, die das mit der Kinderbetreuung so mit links machen und dabei nicht durchdrehen. Aber meins ist es nicht.

Pascal B.

«Ich lasse gerne die Karriere links liegen»

Ich habe meinen Kaderjob nach dem zweiten Kind an den Nagel gehängt, da meine Frau besser verdient und familienfreundlichere Arbeitszeiten hat. Für zwei Jahre war ich Hausmann, heute habe ich eine 20%-Stelle. Zu 100% Hausmann zu sein, hat mich aber viel mehr erfüllt. Es gibt als Vater nichts Schöneres, als seine Kinder aufwachsen zu sehen. Dafür lasse ich gerne die Karriere links liegen. Man lebt, um zu leben und zu lieben – und nicht, um zu arbeiten und Karriere zu machen. Mein Know-how aus meinem früheren Job setze ich bei ehrenamtlichen Engagements ein, um gesellschaftlich etwas erreichen zu können.

Peter M.

«Kinderbetreuung ist keine Freizeit»

Ich muss mal etwas klarstellen: Die Zeit alleine zu Hause mit den Kindern ist nicht Freizeit. Kinderbetreuung ist genauso anstrengend – wenn nicht anstrengender – wie der bezahlte Job. Kinder können verdammt anstrengend, nervenaufreibend und mühsam sein. Trotzdem arbeite ich seit der Geburt meiner ersten Tochter nur noch 80%. Es gibt nichts Schöneres, als meine Kinder aufwachsen zu sehen und die Verantwortung zu übernehmen. Ich bin ich glücklicher denn je, nur Teilzeit arbeiten zu dürfen.

Philipp F.

«Mit dem Vollzeitjob bin ich weniger gestresst»

Als wir unser erstes von drei Kindern bekommen haben, habe ich auf 80% reduziert. Inzwischen bin ich aber Teamleiter – und merke immer mehr, dass die Arbeitsbelastung für ein Teilzeitpensum einfach zu hoch ist. Es stresst mich, dass ich vor meinem freien Tag noch vorarbeiten muss, um die Lücke zu überbrücken. Deshalb habe ich mit meiner Frau vereinbart, wieder auf 100% zu gehen. Gefühlsmässig geht es mir jetzt schon besser: Ich freue mich, bei der Arbeit bald nicht mehr so gestresst zu sein, wie es beim Teilzeitpensum der Fall war. Natürlich ist es schade, dass ich dann weniger Zeit mit den Kindern habe. Aber mal ehrlich: Obwohl ich sie über alles liebe, sind sie hauptsächlich anstrengend.

Felix A.

«Ich arbeite jetzt wieder Vollzeit»

Ich habe es mit einem Teilzeitpensum probiert. Aus verschiedenen Gründen arbeite ich jetzt wieder Vollzeit. Einer der Faktoren ist: Als Mann wird man nicht richtig akzeptiert, wenn man «nur» auf die Kinder schaut. Und das Geld reicht bei einem Teilzeitpensum auch nirgends hin. Eigentlich ist es schade: Zu wenige Jobs sind in der Schweiz auf Familien zugeschnitten.

Marcel V.

«Ich arbeite 100% – und bin unglücklich damit»

Ich will es nicht leugnen: Es ist sicher entspannender, wenn man als Vater Vollzeit arbeitet und dadurch nicht dauernd die quengelnden Kinder um sich hat. Zudem profitiert man dann vom guten Ansehen in der Berufswelt. Ich selbst arbeite 100%, bin aber nicht glücklich damit. Am liebsten würde ich die ganze Zeit bei meiner Familie sein. Meine Frau und ich lebten kurz ein Modell, bei dem beide Teilzeit arbeiteten. Jedoch war das vom Job her nicht gut umsetzbar, da in einer leitenden Funktion immer mehr als 100% Leistung gefragt ist. Ich finde, es braucht mehr Flexibilität vonseiten der Arbeitgeber.

Ramon S.

