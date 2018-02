«Ich hätte am liebsten gleich losgeheult»

Wenn sich Beschwerdesteller keine Mühe geben, kann die Korrespondenz mit dem Kundendienst schnell ausarten. Dann müssen sich die Mitarbeiter oft Beleidigungen und Vorwürfe anhören.

Umfrage Wie beschweren Sie sich, wenn Sie Probleme mit einer Firma haben? Ich schreibe ein Beschwerdemail.

Ich rufe die Hotline der Firma an.

Ich gehe gleich persönlich im Laden oder bei der Filiale vorbei.

Ich melde mich bei einer Organisation für Konsumentenschutz.

Ich schalte meinen Anwalt ein.

Ich habe nie Ärger.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Wie gehen die Betroffenen damit um? 20-Minuten-Leser, die im Kundendienst tätig sind oder waren, erzählen aus ihrem Arbeitsalltag:

«Beleidigungen direkt ins Gesicht»

Markus F.: «Ich arbeite im SBB-Kundendienst. Da gibt es schon manchmal unflätige Mails, die wir direkt löschen. Aber was ich am Schalter erlebe, ist oft schlimmer. Da gibt es Kunden, die kennen gar nichts. Die duzen mich einfach und werfen mir Beleidigungen ins Gesicht. Dazu kommt, dass wir oft Aussagen zu hören bekommen wie: ‹Ihr Unternehmen ist nicht kundenorientiert.› Das regt mich immer auf, weil wir im Kundendienst täglich das Beste für unsere Kunden geben. Auch überrissene Entschädigungsforderungen für jede Kleinigkeit nerven mich und lassen mich an unserer Gesellschaft zweifeln.»

«Hätte am liebsten losgeheult»

Maria K.: «Als ich den ersten unangenehmen Kunden am Telefon hatte, fühlte ich mich schon sehr schlecht und hätte am liebsten gleich losgeheult. Solche Kunden wollen gar nicht zuhören und alles, was man sagt – wenn man überhaupt mal dazu kommt –, wird als Falschaussage abgetan. Uns wird vorgeworfen, wir würden nur Schlechtes wollen, hätten gar kein Verständnis und seien inkompetent. Dann heisst es, der Vorgesetzte solle doch ans Telefon kommen – der wisse schon, wie man es richtig mache. Es gibt Kunden, die einem auch noch nach der Arbeit nicht aus dem Kopf gehen wollen. Wichtig ist, dass man sich nicht nur an die unzufriedenen Kunden erinnert , sondern auch an die, die einem Komplimente für die gute Arbeit machen.»

«Ich löschte das E-Mail des Kunden»

Rosa M.: «Ich arbeitete während des Studiums nebenbei im Kundenservice. Wenn mir jemand absolut unsympathisch rüberkam, wies ich ihn zurecht. Ich sagte ihm, dass er mir am Allerwertesten vorbeigehe, und gab ihm nochmals eine Chance, sein Anliegen anständig zu formulieren. Allenfalls löschte ich das E-Mail und sperrte den Absender auf meinem Konto.»

«Habe Mühe, tobende Kunden ernst zu nehmen»

Tobias M.: «Ich habe gemerkt, dass bei hitzigen, beleidigenden und verbissenen Beschwerden das Problem oft ein Anwenderfehler war. Der Kunde hatte meistens das Produkt falsch bedient oder nicht richtig gepflegt. Darum habe ich zunehmend Mühe, tobende Kunden ernst zu nehmen.»

«Ich ignoriere die emotionalen Komponenten»

Wäli K.: «Seit zwei Jahren bin ich in einem kleineren Industriebetrieb für das Reklamationswesen verantwortlich. Gelegentlich sind die Beschwerde-Mails sehr fordernd. In solchen Fällen hilft es oft schon, das Anliegen ernst zu nehmen und den Kunden über den Bearbeitungsstand auf dem Laufenden zu halten. Wenn man technische Aspekte der Reklamation hervorhebt und die emotionalen Komponenten ignoriert, hilft das, Beleidigungen nicht persönlich zu nehmen.»

«Ich finde Motz-Mails amüsant»

Joelina T.: «Ich arbeite im Kundendienst und erhalte täglich Motz-Mails. Manche Kunden sind sehr beleidigend. Ich beantworte aber trotzdem jedes E-Mail. Ich finde die beleidigenden Beschwerden eher amüsant.»

«Der Kunde sollte sich erst beruhigen»

Elio I.: «Ich biete Support bei einem Maschinenbauer. Werden Kunden bei uns ausfällig, weisen wir sie darauf hin, dass sie erst Hilfe erhalten können, wenn sie sich beruhigt haben. Bisher ging es dann immer.»