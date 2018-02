«Das Handy strahlt stärker als die Antenne»

Die selbsternannte Interessengemeinschaft Hadlikon zum Schutz der Bevölkerung (IG) verlangt, dass gesetzlich vorgeschriebene antennenfreie Zonen eingeführt werden. So soll die Wohnbevölkerung in diesen Zonen vor Mobilfunkstrahlung geschützt werden. Wie schädlich sind die Telecommasten wirklich? 20 Minuten hat mit Gregor Dürrenberger, Leiter der Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation an der ETH, gesprochen.

Umfrage Müssen Mobilfunkantennen genauer geprüft werden? Ja, man sollte auf Nummer sicher gehen.

Ja, es kann nicht schaden.

Nein, das macht alles nur kompliziert.

Nein, das wird zu teuer.

Ist mir egal.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Herr Dürrenberger, die IG schreibt, die bestehende Belastung sei schädlich. Können Sie das bestätigen?

Betreffend der Strahlung von Basisstationen liegen keine wissenschaftlichen Belege für eine gesundheitliche Schädigung vor. Wäre mit Funkstrahlung ein Risiko verbunden, würde das unter Experten eher im Zusammenhang mit dem Handy gesehen.

Warum ist das Handy eher eine Risikoquelle?

Obwohl die Antenne des Handys mit weniger Leistung betrieben wird als die einer Basisstation, ist die Einstrahlung während des Telefonierens – wenn man das Gerät am Kopf hält – deutlich grösser, weil die Antenne nahe am Körper liegt.

Gibt es unabhängige Studien, die bestätigen, dass es die sogenannte Elektrosensibilität überhaupt gibt?

Es gibt recht viele Studien dazu. Die Symptome, die die Menschen nennen, sind real. Das ist unbestritten. Allerdings ist unklar, welches die Ursachen dafür sind. Aufgrund der verfügbaren Arbeiten ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Strahlung die physikalische Ursache ist. Einiges weist darauf hin, dass die Überzeugung der Menschen, die Strahlung sei schädlich, eine wichtige Rolle spielt.

Die IG fordert zudem gesundheitlich besser verträgliche Technologien. Was für Alternativen gibt es in Sachen Mobilfunktechnologie?

Wenn man drahtlos kommunizieren will, gibt es keine Alternative zur Funktechnologie. Die technische Entwicklung geht hin zu höheren Frequenzen und kleineren Funknetzen. Diese Tendenz hat mit der rapiden Zunahme des Datenverkehrs zu tun. Um die Kapazitäten dafür bereitstellen zu können, werden die Frequenzen erhöht und die Funknetze verdichtet.

Also gibt es immer mehr Strahlung?

Insgesamt hat im letzten Jahrzehnt die Strahlenbelastung in der Schweiz durch Antennenanlagen kaum oder nur wenig zugenommen.