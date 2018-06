«Vincenz war Bankprofi, der VR ein Amateurclub»

Die Vorwürfe der Finanzmarktaufsicht (Finma) an die Adresse des Raiffeisen-Verwaltungsrats sind harsch: Die Aufsicht über Pierin Vincenz sei vernachlässigt worden. «Damit ermöglichte es der Verwaltungsrat dem ehemaligen CEO zumindest potenziell, eigene finanzielle Vorteile auf Kosten der Bank zu erzielen», heisst es in einem Enforcement-Bericht der Finma.

20 Minuten hat Experten befragt, wie es überhaupt so weit kommen konnte, und beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was macht ein Verwaltungsrat (VR) überhaupt?

Der VR ist für die Oberleitung einer Firma verantwortlich und erteilt die dafür nötigen Weisungen. Er hat die Oberaufsicht über CEO und Geschäftsleitung und stellt sicher, dass Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen eingehalten werden.

Wie geht das in der Praxis?

Im Normalfall treffen sich die Mitglieder der Geschäftsleitung oder der CEO und der VR zu regelmässigen Sitzungen. Der VR kann den CEO auch auffordern, ihm zu einem spezifischen Thema im Tagesgeschäft Rechenschaft abzulegen. Die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen VR und Geschäftsleitung variiert, sagt Erich Herzog, Corporate-Governance-Experte bei Economiesuisse. «Die Idee ist aber, dass man sich austauscht und mit den relevanten Themen auseinandersetzt», so Herzog. Wichtig sei, dass der Verwaltungsrat dabei seine Führungsaufgabe wahrnehme.

Welche Handlungsmöglichkeiten hat der VR, wenn der CEO nicht spurt?

Obwohl er eigentlich auf der strategischen Ebene tätig ist, hat der VR die Möglichkeit, sich situativ stärker ins operative Geschäft einzubringen. Wenn der CEO beispielsweise gegen Weisungen verstösst, muss der VR eingreifen. «Die Massnahmen reichen von der Verwarnung über eine Bonuskürzung bis hin zur Kündigung», so Herzog. Operativ einmischen kann sich der VR auch bei neuen Geschäftsbereichen oder strategischen Übernahmen.

Was war das Problem bei Raiffeisen?

Damit ein VR seine Aufsichtspflicht wahrnehmen kann, müssen das Gremium und der CEO auf Augenhöhe agieren können. Das war bei Raiffeisen nicht der Fall, wie Wirtschaftsrechtsexperte Peter V. Kunz sagt. «Bei Raiffeisen war es seit Jahren offensichtlich, dass zwischen dem CEO und dem VR ein Machtungleichgewicht besteht», so Kunz.

Warum war die Macht ungleich verteilt?

Den Grund sieht Kunz in der personellen Zusammensetzung des VR: Er bestand zur fraglichen Zeit aus einem bunten Gemisch aus Professoren, Politikern, Unternehmern und Vertretern aus Raiffeisen-Niederlassungen. Die wenigsten verfügten über vertieftes Bankfachwissen, so Kunz. Das mache eine saubere Überwachung schwierig. «Vincenz war der Bankprofi, der VR ein Bankenamateurclub», sagt der Experte.

Was hätte man bei Raiffeisen besser machen müssen?

Es hätte mehr kritische Mitglieder im Verwaltungsrat gebraucht, sagt Kunz. «Man hätte sicherstellen müssen, dass es Verwaltungsräte gibt, die eine Konfrontation mit dem CEO nicht scheuen.» Ausserdem kritisiert der Wirtschaftsrechtsexperte, dass Johannes Rüegg-Stürm, der damalige VR-Präsident von Raiffeisen, sein Amt nicht in einem 100-Prozent-Pensum ausgeübt hat, wie es bei grossen Banken normalerweise der Fall ist. «Der VR-Präsident der drittgrössten Bank der Schweiz muss ein Profi sein und durch volle Anwesenheit ein Gegengewicht zum CEO bilden», so Kunz.

Der VR ist oberstes Kontrollorgan – aber wer schaut ihm auf die Finger?

Bei einer Aktiengesellschaft sind das die Grossaktionäre, die die Geschäfte des Unternehmens genau prüfen und bei Bedarf Druck machen können. Ist das Unternehmen zusätzlich kotiert, ist die Börse ein disziplinierender Faktor, wie Kunz sagt: «Läuft etwas schief, reagiert der Aktienkurs sofort und es droht der Gesellschaft eine Übernahme.»

Raiffeisen ist als Genossenschaft organisiert – was läuft da anders?

Genossenschafter können nicht so kritisch agieren wie Aktionäre und haben viel weniger Macht. «Jeder Genossenschafter hat nur eine Stimme, während ein Aktionär je nach Aktienpaket viel mehr zu sagen hat», erklärt Kunz. Auch die Regionalverbände hätten zu wenig Einfluss auf die Geschäfte am Hauptsitz in St. Gallen gehabt. «Einfach gesagt: Die Corporate Governance bei Raiffeisen war schlicht ungenügend.» Die Finma hat die Bank nun verpflichtet, die Vor- und Nachteile einer Umwandlung von Raiffeisen Schweiz in eine Aktiengesellschaft vertieft zu prüfen.