«Einer der schwierigsten Schritte in meinem Leben»

Raiffeisen-Bank-Chef Patrik Gisel stellte zu Beginn der Bilanzmedienkonferenz am Freitag klar: Es gehe um die Zahlen, nicht um Pierin Vincenz. Doch die Zahlen – so positiv sie auch sein mögen – interessierten die Anwesenden Medienleute nicht. So musste sich Gisel zwangsläufig zum Fall des Ex-Chefs der Raiffeisen äussern. «Ich bin ausserordentlich erschüttert über die Vorwürfe gegen Pierin Vincenz», sagt Gisel zu 20 Minuten.

