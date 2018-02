«Hüsli-Schweizer sind Teil des Problems»

Die Schweizer haben wieder mehr Lust aufs Land. Das zeigt eine aktuelle Studie des Hypothekenvermittlers Moneypark: 40 Prozent der Befragten möchten am liebsten in einem Dorf oder auf dem Land wohnen. Das Stadtzentrum bevorzugen 16,3 Prozent, die Agglomeration 20,6 Prozent. Tamedia, zu der auch 20 Minuten gehört, ist an Moneypark beteiligt.

20 Minuten wollte von den Lesern wissen, warum sie das ländliche oder urbane Leben bevorzugen. Dabei stellte sich heraus: Auch wenn jemand seinen Wohnort als ländlich empfindet, kann es sein, dass der Ort schon zur Agglomeration gehört – oder als «Gemeinde mit städtischem Charakter» zählt, wie es das Bundesamt für Statistik nennt. Insgesamt leben 84 Prozent der Schweizer Bevölkerung in so definierten Gebieten. Umgekehrt wohnen nur 16 Prozent in Regionen, die wirklich als Land definiert werden können.

Team Land

«Man müsste mich schon zwingen, wieder in die Stadt zu ziehen»

«Ich wohne in einem kleinen Dorf im St. Galler Rheintal – und bin so froh darüber. Das Dorf hat nur etwa 1500 Einwohner. Vorher lebte ich viele Jahre lang im städtischen Umfeld in einer kleinen Wohnung. Das war zwar vom Preis her günstig, aber ich fühlte mich dort nie richtig wohl. Ich kann mich einfach nicht mit dem Stadtleben anfreunden – zu viele Menschen, zu viel Stress, zu viel Lärm. Man müsste mich schon zwingen, wieder in die Stadt zu ziehen. Heute lebe ich in einem gemieteten Haus zusammen mit meiner Mutter und Grossmutter. Ich geniesse die Ruhe und den Garten, wo ich stundenlang lesen oder einfach draussen sein kann. Mein Traum wäre es, irgendwann ein Haus zu kaufen. Perfekt wäre es, wenn es auch noch einen Stall fürs eigene Pferd hätte. Darauf arbeite ich hin.»

Sandra K., Eichberg

«Ich brauche einen Waldrand in der Nähe»

«Ich bin klar Team Land. Ich wohne zwar in Liestal, das von seiner Grösse her als Stadt zählt und Kantonshauptort ist. Doch das kleine Mehrfamilienhaus, in dem wir wohnen, ist sehr ländlich gelegen und hat viel Umschwung und einen Garten. Wir sind gern draussen und geniessen die frische Luft mit unseren zwei kleinen Kindern. Ich kenne das richtige Stadtleben nur vom Job her – ich habe früher in Basel gearbeitet. Klar, die Altstadt ist malerisch und es hat viele hübsche Quartiere in der Stadt. Trotzdem: Ich möchte nicht dort wohnen. Je näher man dem Zentrum kommt, desto grauer und hektischer kommt es mir vor. Ich brauche einfach einen Waldrand in meiner Nähe.»

Nicole B., Liestal

Team Stadt

«Hüsli-Schweizer sind Teil des Problems»

«Viele Schweizer wollen ein Hüsli auf dem Land. Ich sage: Nein, danke! Die Stadt bietet mir alles, was ich will und brauche, in Fussdistanz. Oder es lässt sich mit dem ÖV erreichen: Shopping, Kultur, Restaurants, Parks, Ärzte, Schulen – und falls es je wieder warm wird, auch mehrere Bäder. Es gibt aber auch soziale Gründe fürs Stadtleben: Die Schweiz wächst und wir müssen deshalb zusammenrücken. Wer in einem Haus aufs Land zieht, braucht mehr Platz – und vor allem pendelt er: 2016 standen wir zum Beispiel über 24'000 Stunden im Stau. Dass die Züge zur Rushhour überfüllt sind, macht es auch nicht besser. Das kostet Zeit und Nerven. Kurz: Hüsli-Schweizer sind ein Teil des Problems, denn die Mehrheit der Arbeitsplätze sind in den urbanen Zentren.»

Marcel Z., Zürich

«Die Stadt bietet mir eine gewisse Anonymität»

«Ich bin zwar auf dem Land aufgewachsen, aber es war mir schon als Jugendlicher klar, dass ich eines Tages nach Zürich ziehen würde. Nun lebe ich seit fast 20 Jahren in Zürich und könnte mir keinen besseren Wohnort vorstellen. Ich lebe in Wipkingen in einer hübschen 3,5-Zimmer-Altbauwohnung. Zürich ist für mich perfekt, weil ich die Kombination zwischen grossem Kultur- und Kulinarik-Angebot sowie Naherholungsgebiet vor der Haustür liebe. Zudem schätze ich es, dass ich viele Ziele innerhalb der Stadt zu Fuss oder mit dem Velo erreichen kann. Des Weiteren gefällt es mir, dass man in der Stadt eine gewisse Anonymität geniesst.»

Armando M., Zürich

Team Agglomeration

«Viele reden abwertend über die Agglo»

«Am wohlsten fühle ich mich in der Agglo – ich sage bewusst Agglo, obwohl dieser Begriff von vielen abwertend gemeint ist. Die Agglomeration verbinden viele mit einem mangelnden Heimatgefühl – viele denken, es sei ein Ort, wo man nicht richtig hingehört. Ich empfinde das überhaupt nicht so. In meiner Nachbarschaft kennt und hilft man sich noch, und trotzdem brauche ich mit dem ÖV nur eine halbe Stunde bis ins Zentrum von Zürich, wo ich gern die kulturellen Angebote nutze. Wohnen will ich aber nicht mehr im Stadtzentrum, schon wegen meiner Hunde und Katzen nicht.»

Barbara M., Bertschikon

(vb)