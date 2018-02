«Ich bin dauerbestrahlt und merke nichts»

Eine Gruppe aus Hadlikon wird am Freitag dem Bundesrat eine Petition unterbreiten, die strahlungsarme Zonen fordert. Demnach soll es in Zukunft klar definierte Wohngebiete geben, in denen keine Mobilfunkantennen aufgestellt werden dürfen. Die Massnahme gelte dem Schutz vor der Strahlung, die von diesen Masten ausgeht.

Umfrage Müssen Mobilfunkantennen genauer geprüft werden? Ja, man sollte auf Nummer sicher gehen.

Ja, es kann nicht schaden.

Nein, das macht alles nur kompliziert.

Nein, das wird zu teuer.

Ist mir egal.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Wie wirkt sich die Strahlung von Mobilfunkantennen auf Menschen aus? Für die einen ist es der Horror, die anderen merken rein gar nichts davon. Zwei Leser, die direkt neben solchen Antennen wohnen, berichten von ihren sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit der Strahlung.

• Nathaniel H. (22), Automatikmonteur: Dauerbestrahlt und glücklich

Ich wohne seit zehn Jahren direkt neben einer Antenne. Nicht nur das, ich habe Dutzende Geräte immer auf Standby oder ganz eingeschaltet: etwa den Wireless-Router, zwei PCs, einen Fernseher und mehrere Bildschirme sowie vier Konsolen. Auch beruflich habe ich mit Hochspannung und Computern zu tun. Ich bin also eigentlich in hohem Mass dauerbestrahlt. Ich merke aber keinen Effekt.

Nachts schalte ich den PC in meinem Schlafzimmer aus – aber nicht wegen der Strahlung, sondern weil die Lämpchen am Gerät nerven würden. Der Wireless-Router bleibt immer an, ich sehe keinen Grund, ihn auszuschalten.

Vielleicht könnte die Strahlung über eine extrem lange Zeit mal Konsequenzen haben, aber auch das scheint mir unwahrscheinlich. Schon meine Mutter hatte immer irgendwelche Geräte an, ich war also immer durchgehend bestrahlt und spüre keine negative Wirkung. Ich denke, das Problem ist psychischer Natur und nicht physiologisch.

In der Nachbarschaft kenne ich niemanden, der wegen der Antenne Probleme hat. Allerdings habe ich vor allem Kontakt mit Gleichaltrigen und weiss darum nicht, ob es vielleicht ältere Anwohner gibt, die strahlungsbedingte Beschwerden haben.



• Verena D. (60), Gärtnerin: Auf der Flucht vor der Strahlung

Seit drei Jahren wohne ich auf Augenhöhe mit zwei Handy-Antennen. Seither leide ich jeden Morgen beim Erwachen an Kopfweh. Es fühlt sich an, als hätte ich einen Helm an, so stark ist der Druck auf meinen Kopf.

Mein alltägliches Wohlbefinden hat sich enorm verschlechtert. Ich spüre die Strahlung auf der Haut und im Körper. Manchmal ist es ein richtiges Kribbeln.

Zum Arzt bin ich nie gegangen. Ich weiss einfach seit jeher, dass ich sensibel bin. Wenn ich in unserem Ferienhaus in einem weniger verstrahlten Gebiet bin, habe ich keine Beschwerden.

Ist das Wetter trocken, fühlt sich die Luft wie geladen an. Am liebsten habe ich Regenwetter oder Schnee, dann ist es etwas weniger schlimm.

Derzeit übernachte ich bei Familienmitgliedern, die in einer weniger verstrahlten Wohnung leben. Ich überlege mir, in den Keller zu ziehen. Ich bin sozusagen auf der Flucht vor der Strahlung. Darum suche ich nun eine Bleibe in einer strahlenfreieren Zone. So richtig ins Niemandsland ziehen kann ich aber einfach nicht, denn da lässt man ja den gesamten Freundes- und Bekanntenkreis zurück.