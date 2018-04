«Wir dachten, das Einfamilienhaus wäre tot»

Einfamilienhäuser haben in der Schweiz wider Erwarten an Beliebtheit gewonnen. Warum das so ist, erklärt Peter Ilg, Leiter des Swiss Real Estate Institute der Hochschule für Wirtschaft Zürich, im Video oben.

Der Experte erklärt zudem, warum Wohneigentum immer weniger lange ausgeschrieben wird, weshalb sich Schweizer zunehmend auch Einfamilienhäuser leisten können und warum im Tessin vor allem teure Immobilien besonders schnell verkauft werden.

