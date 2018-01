«Konsumenten sind gegen Skandale abgestumpft»

Die Abgas-Affäre rund um den Volkswagen-Konzern und andere Hersteller hat die Autobranche erschüttert. Die neusten Schocknachrichten: Ein von Autokonzernen finanzierter Verein hat umstrittene Abgas-Tests nicht nur mit Affen, sondern auch mit Menschen unterstützt.

Umfrage Boykottieren Sie Unternehmen, die mit unethischem Verhalten auffallen? Ja, da bin ich streng.

Ja, wenn es besonders schlimm ist.

Nein, das kommt selten vor.

Nein, nie.

Ich kenne mich mit Ethik nicht aus.

*Hannah Trittin ist Forscherin am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich. Eines ihrer Forschungsgebiete ist Unternehmensethik. (Bild: Universität Zürich) *Hannah Trittin ist Forscherin am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich. Eines ihrer Forschungsgebiete ist Unternehmensethik. (Bild: Universität Zürich) Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Ungeachtet der Neuigkeiten stieg die Aktie des in den Skandal verwickelten Volkswagen-Konzerns am Folgetag sogar. Bald darauf gab die Uniklinik der RWTH Aachen Entwarnung: Die Stickoxid-Belastungen, denen die Versuchspersonen ausgesetzt waren, lagen «deutlich unter den Konzentrationen, wie sie an vielen Arbeitsplätzen in Deutschland auftreten», wie die Klinik mitteilt.

Weniger glimpflich kamkürzlich H&M davon: Als das Unternehmen mit Rassismus-Vorwürfen zu kämpfen hatte, stürzte die Aktie auf den tiefsten Stand seit 2009. Das Kaufverhalten der Konsumenten bleibt indes bei vielen solcher Skandale grösstenteils unverändert.

Warum lassen sich die Konsumenten nicht stärker von unethischem Gebaren der Firmen abschrecken? Ethik-Forscherin Hannah Trittin gibt Antworten.

Schadet die Aufdeckung unethischer Praktiken wie die Tier- und Menschen-Versuche der Autolobby den Unternehmen überhaupt?

Skandale können schon zu Problemen für die Unternehmen führen. Der Abgasskandal war beispielsweise für Volkswagen bisher eine teure Angelegenheit, insbesondere wegen der hohen Schadensersatz-Zahlungen. Ob es im aktuellen Fall zu weiteren Konsequenzen kommt, ist schwierig abzuschätzen. Oft lassen sich Konsumenten nicht von Skandalen beeindrucken.

Warum nicht?

Skandale sind heute geradezu an der Tagesordnung. Viele Konsumenten sind demgegenüber gewissermassen abgestumpft. Zudem stehen bei der Kaufentscheidung oft andere Faktoren als die Ethik des Unternehmens im Vordergrund. Beim Autokauf etwa geht es vielen Kunden wesentlich mehr um pragmatische Motive wie etwa die eigene Sicherheit.

Gibt es eine Grenze, wie weit Unternehmen gehen können, bevor Konsumenten reagieren?

Es wäre denkbar, dass kumulierte Skandale eher zu einer Reaktion führen. Wenn dieselbe Firma wiederholt hintereinander mit unethischem Verhalten auf sich aufmerksam macht, kann es schon sein, dass Konsumenten beginnen, deren Produkte und Marken abzulehnen.

Was führt so viele Firmen überhaupt dazu, unethische Entscheidungen zu fällen?

Im vorliegenden Fall scheint der Fehler im System zu liegen. Vermutlich gibt es Anreize für die Unternehmen und Manager, sich unethisch zu verhalten. Beispielsweise einen starken Leistungsdruck innerhalb der Branche. Deshalb gilt es auch, Manager besser auszubilden und sie vorzubereiten, auch unter Druck bessere Entscheidungen zu treffen.

Wer kümmert sich um diese Vorbereitung?

Sie ist zumindest ein Aspekt, den wir an der Universität Zürich verfolgen. Den Studenten soll schon während der Ausbildung die ethische Dimension des Entscheidungsprozesses bewusst gemacht werden. Denn sie wollen ja einmal selbst Manager werden. Die ethische Sensibilisierung der Auszubildenden sollte darum in Zukunft noch mehr gefördert werden.