«Tesla ist kein ernsthafter Konkurrent»

Herr Hannesbo, macht es eigentlich noch Spass, Dieselautos zu verkaufen? Der Diesel ist der Prügelknabe der letzten zwei Jahre.

Ja, es macht noch Spass. Die Diskussion über den Dieselmotor ist gesund, wenn auch nicht immer fair. Die Autohersteller machen sich nun Gedanken darüber, den Diesel wieder salonfähig zu machen. Die Technologie ist sauber und für Personen, die viele Kilometer fahren, ideal. Ich gebe aber zu: Der Ruf des Dieselfahrzeugs hat sehr gelitten.

Die Amag-Gruppe mit ihren Marken Volkswagen, Audi, Skoda und Seat erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von 4,6 Milliarden Franke. Sie ist die mit Abstand grösste Schweizer Autoimporteurin und verkaufte im letzten Jahr 98'100 Fahrzeuge. Die stärkste der Amag-Marken war 2017 mit rund 35'975 in Verkehr gesetzten Fahrzeugen VW. Die Amag-Gruppe ist im Besitz der Familie Haefner.



Der gebürtige Däne Morten Hannesbo ist seit 2009 Chef der Amag-Gruppe mit rund 5500 Mitarbeitern- Hannesbo machte ursprünglich eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann bei Møller-Mærsk. Bereits 1986 wechselte er von der Rederei in die Autobranche. (sas)

Deutschland diskutiert ein Dieselfahrverbot. Und auch Genf will mit einer derartigen Regulierung vorpreschen. Was halten Sie davon?

Das ist ein PR-Schachzug von Genfer Politikern. Die Sache ist nicht durchdacht. In der Schweiz ist der Ausstoss von Stickoxiden wegen des technologischen Fortschritts der Dieselmotoren jährlich gesunken. Zudem war der Dieselanteil hier nie so hoch wie in anderen Ländern, wo teilweise 70 Prozent Dieselfahrzeuge verkehren. Darum haben wir hierzulande auch kein Schadstoffproblem.

Sie haben im letzten Jahr weniger Dieselfahrzeuge verkauft. Ist das die verspätete Quittung für den Dieselskandal?

Wir haben nur geringfügig weniger Dieselfahrzeuge verkauft. Der Diesel ist weiterhin beliebt. Über alle Marken haben wir einen Dieselanteil von 42 Prozent. Das ist so hoch wie vor dem Aufkommen der Thematik. Über die ganze Schweizer Autobranche ist der Dieselanteil im letzten Jahr auf 36 Prozent gefallen. Der Dieselmotor bekommt derzeit viel Prügel. Darunter leiden die Verkäufe.

Ist der Dieselskandal bald ausgestanden?

Es wird noch eine Weile dauern. Solange die Rechtsverfahren andauern und Schlagzeilen von Abgastests an Affen die Runde machen, werden die Kunden abgeschreckt. Ich finde das schade. Für Amag gilt: Von den 175'000 von der Dieselthematik betroffenen Fahrzeugen in der Schweiz haben wir über 98 Prozent umgerüstet. So hoch ist der Anteil in keinem anderen Land.

Von der Marke VW haben Sie im letzten Jahr 6000 Autos weniger verkauft. Wurde VW abgestraft?

Ich kann das so nicht bestätigen, aber auch nicht in Abrede stellen. Die Marke VW hat einen Reputationsschaden erlitten und wir arbeiten daran, die Marke wieder nach oben zu bringen. Die gesunkenen Verkäufe haben aber auch mit der Modellpalette von 2017 und Modellwechseln zu tun. Ende Jahr kam der neue Polo. Da haben viele Kunden gewartet. Und mit dem T-Roc hat VW eben ein weiteres spannendes Modell lanciert.



6000 Schweizer haben Ende Dezember wegen der Dieselaffäre Klage gegen Amag und Volkswagen eingereicht . Fürchten Sie sich vor dieser Auseinandersetzung?

Man muss so etwas immer ernst nehmen. Aus unserer Sicht ist die Klage völlig unverständlich. Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) versucht, die Sammelklage auf politischer Ebene in der Schweiz einzuführen, und wir werden jetzt dafür instrumentalisiert.

Die SKS sagt, der Occasionswert dieser Fahrzeuge sei im Schnitt um 15 Prozent gesunken.

Wir sehen das nicht. Und es gibt auch keine Daten seitens der SKS, die das beweisen. Das Argument der Konsumentenschützer ist Quatsch, ich habe null Verständnis dafür. Wir werden sehen, wer vor Gericht obsiegt. Wir werden bis zur letzten Instanz gehen. Es ist komplett fehl am Platz, was die Konsumentenschützer machen.

Statt sich vor Gericht zu streiten: Wäre es nicht besser, mit der SKS einen Deal zu machen, damit die leidige Affäre endlich vom Tisch ist?

Wir zahlen, wenn wir etwas verursacht haben. Das Dieselproblem hat aber nicht Amag verursacht. Zudem haben die Autobesitzer keinen Schaden erlitten. Die Fahrzeuge haben einen gleich hohen Restwert wie vorher – er ist sogar höher als bei den Mitbewerbern. Und wir haben alle Fahrzeuge nachgebessert, so wie es uns das Gesetz erlaubt.

Volkswagen ist derzeit mit harscher Kritik konfrontiert. Die ganze positive Aufmerksamkeit erhält Tesla. Sind Sie neidisch?

Ich freue mich für Tesla, dass sie so viel gute Presse erhalten. Die Firma hat aber ein ganz anderes Geschäftsmodell als wir. Die Volkswagen AG produziert 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr, Tesla 100'000. Tesla ist heute noch kein ernsthafter Konkurrent für uns. Wie stark das Tesla-Konzept ist, wird sich bald zeigen. In Kürze lancieren Audi, Daimler und BMW Produkte, die im Tesla-Segment spielen. Und Tesla muss den Sprung in den Volumenmarkt schaffen, wo andere Hersteller auch ein Angebot haben werden.

Ist Volkswagen in der E-Mobilität gut genug aufgestellt?

Ja, sehr gut sogar. Es gibt beim Volkswagen-Konzern in den nächsten fünf Jahren eine E-Mobil-Offensive. Wir werden eine ganze Reihe neuer Autos sehen, die mit Tesla mithalten können oder sogar besser sind. Volkswagen ist den anderen traditionellen Autobauern bei der E-Mobilität einen Schritt voraus.

Werden sich die Schweizer von den E-Fahrzeugen überzeugen lassen?

In zwei bis drei Jahren werden 10 Prozent der Neuwagen Elektro- oder Plug-in-Hybridautos sein, im Jahr 2025 rechne ich mit einem Viertel. Schneller ginge es, wenn der Staat irgendwelche Fördermassnahmen beschliessen würde, was ich aber nicht unterstütze. Wichtig zu wissen ist: Elektrofahrzeuge sind nur so sauber wie der Strom, den sie verwenden. Kommt er aus Braunkohle, können wir weiterhin mit Diesel und Benzin fahren.