«Trump kam, Trump sah, Trump siegte»

Herr Quest, letztes Jahr fassten Sie die vorherrschende Meinung zu Trump am WEF mit dem Satz «der Patient hat das Irrenhaus übernommen» zusammen. Dieses Jahr kam der Patient selber ans WEF...

Richard Quest: Das kann man so sagen. Wenn in den letzten Jahren jemand sehr Wichtiges durch den WEF-Haupteingang Schritt und plötzlich alle erstarrten, war es immer aus Schmeichelei. Aber dieses Jahr war es anders: Die Leute kletterten praktisch übereinander, um Trump zu sehen. Es gab Top-CEOs – ich erspare ihnen die Peinlichkeit, ihre Namen zu nennen –, die wie Teenager an einem Popkonzert ausflippten, weil sie ein Foto von ihrem Star machen wollten. Wenn man das WEF kritisieren möchte, dann dafür, dass man zuliess, dass der ganze Event derart entgleiste. Sie werden das bestreiten, aber es war genau so: Trump kam, Trum sah, Trump siegte.

Welche Magie ist am Werk, wenn ein Mensch, der sich selber öffentlich «ein stabiles Genie» nennt, dafür sorgt, dass hunderte höchst erwachsene Menschen völlig den Kompass verlieren, kaum taucht er auf?

Nun, er hat sicher einen ausserordentlichen Magnetismus. Man kommt im Leben nicht so weit wie er, ohne aussergewöhnliche Eigenschaften vorweisen zu können. Und die hat er, das fühlt man in seiner Präsenz. Aber es es gibt auch praktische Elemente: Er ist der Präsident der USA und fast alles, was auf der Welt passiert ist irgendwo mit den USA und damit mit Trump verknüpft.

Vor einem Jahr sprachen Sie sich als einer von wenigen dafür aus, Trump nicht an seinem Stil, sondern an seiner Substanz zu messen. Konnten Sie diese Devise aufrechterhalten?

Absolut! Es geht nur so. Man kann seine Auftritte als Verhandlungstaktik verstehen. Man könnte argumentieren, dass Nord- und Südkorea sich jetzt annähern, sei eine Folge eines viel strengeren Tonfalls, den Trump Nordkorea gegenüber angeschlagen hat. Lassen Sie uns seine Resultate anschauen, nicht die Methoden, mit denen er sie erreicht hat: Die USA haben über dreissig Jahre lang an einer Steuerreform herumgedoktert. Es hat nie funktioniert. Aber er hat es hingekriegt, und das ist eine grosse Leistung. Ob das gut ist oder nicht, lässt sich debattieren – aber er hat es hingekriegt. Er hat seine Ziele bei Obamacare erreicht, hat die Netzneutralität abgeschafft und wenn wir die Immigration anschauen – ein Thema, das die US-Politik in eine tiefe Kontroverse gestürzt hat –, hat er einen Deal auf dem Tisch, bei dem er die Dreamers als Pfand gegen andere Einwanderungsbeschränkungen auf dem Tisch liegen hat. Der Mann ist ein Deal-Maker! Sein grösster Erfolg ist aber die Deregulierung der amerikanischen Wirtschaft durch die Hintertür. Das sind handfeste Resultate!

Themenwechsel: Während des WEF interviewten Sie das «Crocodile», den neuen Präsidenten Simbabwes Emmerson Mnangagwa und forderten ihn mit der Frage nach LGBTQ-Rechten in seinem Land heraus – einem der homophobsten Länder der Welt...

...Stop! Es gibt da keinerlei Rechte für Gays. Ich fragte ja nicht nach der Homo-Ehe oder gar nach einer schlichten Anerkennung. Schwul sein ist gemäss Verfassung verboten und ich habe ihn gefragt, ob er er daran etwas ändern werde. Und das scheint mir schwerlich zu viel verlangt, dass sich zwei Menschen legal lieben und Sex miteinander haben dürfen. Und der Präsident sagte mir ins Gesicht: «Nein!» Es sei nicht seine Aufgabe, die Verfassung zu ändern. Dieser Unwille, zu akzeptieren, dass das nötig ist! Ich habe ihm dann zu erklären versucht, dass es aussichtslos ist, auf Investitionen zu hoffen, wenn internationale Firmen ihre Mitarbeiter nicht ins Land senden können, weil sie vor Ort Verfolgung befürchten müssen. Welche halbwegs vernünftige Firma würde auf so etwas eingehen?

Was hat er gesagt?

Oh, diese Leute greifen immer auf die uralte Leier zurück: ‹Wir sind ein sehr religiöses, sehr konservatives Land und die Leute wollen so etwas nicht.› Aber was sollen die Leute denn anderes wollen, wenn man sie jahrein, jahraus mit der selben Hirnwäsche davon überzeugt, dass gay sein falsch ist. Leadership ist etwas anderes. Wenn Irland gleichgeschlechtliche Beziehungen zulassen kann, dann können afrikanische Länder wie Simbabwe mindestens das Homosexualitätsverbot aufheben! Denn sonst muss sich jeder CEO, der dort investiert, äusserst unangenehme Fragen gefallen lassen.

War LGBTQ sonst noch Thema in Davos?

Ja, es gab ein Panel, es war nicht schlecht gemacht, aber eins war vielleicht ein bisschen wenig. Dies umso mehr, als die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in den USA zum ersten mal sinkt – und zwar zum Teil sehr deutlich. Das ist bei den entsprechenden Signalen aus der Trump-Administration nicht weiter verwunderlich. Das Problematische daran ist, dass gleich, wie sich jetzt schon Diktatoren Trumps Fake-News-Aussagen kopieren, wenn sie mit unwillkommener Presse konfrontiert sind, werden sie sich darauf berufen, dass die Homosexuellen-Akzeptanz in den USA abnimmt. Jahrzehnte harter Arbeit werden hier zerstört. Darum habe ich Herrn Mnangagwa konfrontiert.

Und #metoo? Immerhin ist das WEF auch eine Versammlung alter, sehr reicher Männer, und das ist, wie man unlängst am Charity-Event eines sehr noblen Clubs in London erleben konnte, ein gefährliches Umfeld für junge Frauen...

Sie sprechen von Presidents Club Dinner. Das verrückte ist, dass im Januar 2018 überhaupt jemand dachte, es sei eine gute Idee, nach der #metoo-Bewegung 130 Hostessen anzustellen und ihnen zu sagen sie sollen schwarze Kleider und schwarze Unterwäsche anziehen. Ich möchte meine Hände waschen, wenn ich darüber rede! Aber Davos ist nicht der Presidents Club. Es hat ja mittlerweile auch viele Frauen am WEF – es sind immer noch viel zu wenige. Aber das hat dort nicht vergleichbar System wie im Presidents Club.

Denken Sie, Bewegungen wie LGBTQ und #metoo, die unsere jungen Leser sehr stark und energisch vertreten, werden werden die Eliten und ihr Biotop der Macht in einer Weise erreichen, die für einen grundsätzlichen Kulturwandel sorgen wird?

Absolut. Bei LGBTQ braucht es einfach einen Entscheid: Hört auf sexistisch oder rassistisch zu sein. Und die Harvey Weinsteins dieser Welt hätten längst beseitigt werden müssen. Aber die feineren Unterschiede, die schlechteren Karrierechancen der Frauen etwa, sind weit komplexer zu lösen. Dafür müssten fundamentale Veränderungen passieren, wie Arbeit organisiert ist. Ich bin im Übrigen sehr interessiert daran, was Ihre jungen Leser zu sagen haben. Aber möglicherweise verstehen sie nicht vollständig, dass die, die in der Lage sind, solche Veränderungen herbeizuführen, immer noch über 50-jährige «old farts» wie ich sind – und dass man eben alle mitnehmen muss auf in dieser Diskussion.

Ihr Fazit vom WEF?

Es ist ausser Kontrolle geraten. Sie übertreiben es langsam mit Events. Die Promenade ist wie Corporate Las Vegas. Die Veranstalter haben nicht nur Plakate aufgehängt, sie haben ganze Fassaden umgestaltet und mit Neonlichtern dekoriert. Und wenn es inhaltlich darum geht immer mehr in diese immense Suppe von grossen Problemen zu schütten, dann könnte man nun sagen: Ziel erreicht.