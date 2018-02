«Über 39 Stunden arbeiten kann einen umbringen»

Wer langfristig zu viel arbeitet, gefährdet seine Gesundheit. «Alles über einer 39-Stunden-Woche kann Sie umbringen», sagt der Wirtschaftswissenschaftler Peter Flemming von der University of London in einem Interview mit der «Welt» (Artikel zahlungspflichtig).

Das steht im Schweizer Arbeitsgesetz:



Grundsatz (Artikel 9 ArG, Artikel 2 ArGV 1):



Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt45 Stunden pro Woche für Arbeitnehmende in industriellen Betrieben, Büropersonal, technische und andere Angestellte, Verkaufspersonal in Grossbetrieben des Detailhandels

50 Stunden pro Woche für alle übrigen Arbeitnehmenden.



Flexibilisierung (Artikel 22 ArGV 1):



In Betrieben mit witterungsbedingtem Arbeitsausfall oder mit erheblichen saisonalen Schwankungen des Arbeitsanfalles kann die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 45 bzw. 50 Stunden um höchstens 4 Stunden verlängert werden, sofern sie im Durchschnitt eines halben Jahres nicht überschritten wird.



Für Arbeitnehmende mit einer im Durchschnitt des Kalenderjahres gewährten 5-Tage-Woche kann die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 45 Stunden um 2 Stunden, sofern sie im Durchschnitt von 8 Wochen nicht überschritten wird, oder um 4 Stunden, sofern sie im Durchschnitt von 4 Wochen nicht überschritten wird, verlängert werden. Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben laut Flemming immer wieder gezeigt, dass sehr lange Arbeitszeiten langfristig die Gesundheit belasten. «Der Stress führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch zu psychischen Problemen», so Flemming.

Schweizer arbeiten am meisten

Die Schweizer sind demnach besonders gefährdet. Laut Bundesamt für Statistik wurde 2016 in keinem anderen EU-Land mehr gearbeitet. Gemäss Arbeitsgesetz gilt eine maximale Arbeitswoche von 45 Stunden für die meisten Branchen (siehe Box).

Dass lange und intensive Arbeitswochen in der Schweiz ein Problem für die Gesundheit sind, zeigt auch eine Umfrage der Gewerkschaft Unia aus dem Herbst 2016. Arbeitsbedingter Stress komme in büronahen Dienstleistungsberufen sehr häufig vor und habe oft negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit der Beschäftigten, so das Fazit der Unia.

Schleichende Prozesse

Konkret heisst das: Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten sind am Arbeitsplatz Stress ausgesetzt und können sich auch in der Freizeit schlecht abgrenzen. Viele fühlen sich aufgrund des Stresses «unmotiviert, ausgelaugt, nervös und gereizt oder körperlich angeschlagen», so die Unia.

Gesundheitliche Gefahren sieht auch Norbert Semmer, emeritierter Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Bern. «Ab 40 Stunden steigt das Risiko für Erkrankungen», bestätigt er 20 Minuten. Erschöpfungszustände, Burn-outs, Schlafstörungen, Reizbarkeit und Herz-Kreislaufkrankheiten sind dann häufig das Resultat schleichender Prozesse.

«Wir fordern mehr Flexiblität»

Noch höheren Arbeitszeiten steht Semmer skeptisch gegenüber. Zwar könne man schon für eine gewisse Zeit erhöhen, dann müsse es aber auch eine entsprechende Erholungszeit geben. Doch genau hier lauert die Gefahr. «Wenn nicht der Arbeitnehmer selber, sondern der Arbeitgeber über die Flexibilität seiner Angestellten bestimmt, dann kann es ebenso zu Überbelastungen kommen», so Semmer.

Eine Woche mit noch mehr Arbeitsstunden droht Arbeitnehmern allerdings aus den Reihen des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV). Er fordert ein flexibleres Arbeitsgesetz und eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 50 Stunden. Befristet und in Zeiten von hohem Arbeitsanfall müssten Arbeitgeber und Arbeitnehmer flexibler auch länger arbeiten können. «Wir fordern mehr Flexibilität, die Arbeitgebern und Arbeitnehmern nützt, und nicht generell höhere Wochenarbeitszeiten», sagt SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler zu 20 Minuten.

Tendenzielle Verringerung der Arbeitszeit

Konkret: Die heute in den Arbeitsverträgen geregelten Wochenarbeitszeiten von zwischen 40 bis 42 Stunden pro Woche will der Gewerbeverband nicht antasten. So hält Bigler fest: «Gestresste und überlastete Mitarbeitende können die nötigen Leistungen nicht zufriedenstellend erbringen.»

Die Gewerkschaft Unia hingegen will die Gesundheit der Arbeitnehmer mehr schützen und sieht bei der Arbeitszeit eher einen Reduktionsbedarf. «Wir beobachten in vielen Branchen eine Zunahme von Stresserkrankungen und Burn-out», sagt ein Sprecher. Auch deshalb brauche es klare Regeln und eine tendenzielle Verringerung der Arbeitszeit im Gesetz und in Gesamtarbeitsverträgen.