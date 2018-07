50'000 gefälschte Lego-Figuren beschlagnahmt

Insgesamt 50'400 gefälschte Lego-Figuren hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt am Main beschlagnahmt. Die Spielwaren kamen Ende Mai aus China und waren als Schlüsselanhänger deklariert, wie das Frankfurter Hauptzollamt am Freitag mitteilte.

Die Zöllner schöpften nach einer Stichprobe Verdacht und öffneten alle 42 Pakete der Sendung und zählten die darin verpackten Figuren. Jedes Paket enthielt 60 Folienbeutel mit je 20 Lego-Figuren.

Im Wert von 25'000 Euro

Das gefälschte Spielzeug wurde inzwischen vernichtet. Der verhinderte wirtschaftliche Schaden betrage 25'000 Euro, erklärte der Zoll. 2017 beschlagnahmte das Hauptzollamt insgesamt rund 549'354 Plagiate mit einem Warenwert von rund 18,7 Millionen Euro. Darunter waren gefälschte Tabletten, Uhren, Kleidung, Taschen, Sonnenbrillen, Mobiltelefone, Spielzeug und Computerzubehör.

(sil/afp)