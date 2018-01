Schweizer Gewerbe freut sich über Sturm Burglind

Das Sturmtief Burglind hat in grossen Teilen der Schweiz Schäden angerichtet. Das mag sowohl Hauseigentümer als auch Versicherungen in schlechte Laune versetzen. Für das Gewerbe hat der Sturm aber auch Vorteile. Vor allem Dachdecker können sich über volle Auftragsbücher freuen.

Umfrage Waren Sie während des Wintersturms Burglind draussen? Ja, leider ging es nicht anders.

Ja, ich habe mich aber freiwillig da raus gewagt.

Nein, das wollte ich mir nicht antun.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Christian Distel, Geschäftsführer der Spenglerei und Dachdeckerei Ruedi Distel, verzeichnet einen merklichen Anstieg im Auftragsvolumen: «Ich sehe meinen Bürotisch vor lauter Aufträgen gar nicht mehr.» Seit Beginn des Sturms höre das Telefon nicht mehr auf zu klingeln.

Dringende Arbeiten füllen die Bücher

Einer der Gründe für die hohe Arbeitslast sei, dass gerade Reparaturen am Dach oft sehr dringend seien. So hätte Distels Betrieb auch einige neue Kunden gewonnen, deren Dachdecker etwa gerade nicht erreichbar war. «Es ist zwar nicht so schlimm wie beim Sturm Lothar, der ganze Dächer abdeckte, aber auch wenn einzelne Ziegel vom Dach geblasen wurden, muss man oft schnell an die Arbeit, um weitere Schäden zu verhindern», so Distel.

Auch bei den Gärtnern sorgt der Sturm für den einen oder anderen Auftrag. Allerdings seien die Auswirkungen des Naturereignisses nicht so extrem, sagt Carlo Vercelli, Geschäftsführer des Verbands Jardin Suisse zu 20 Minuten. Dies, weil bei grösseren Schäden wie etwa umgeknickten Bäumen in den meisten Fällen nicht Gärtnereibetriebe, sondern Forstunternehmen oder die Feuerwehr zum Zug kommen.

Wälder bleiben eine Gefahrenzone

Tatsächlich haben die Schweizer Forstprofis und Waldeigentümer viel zu tun. In einer Medienmitteilung vom Verband der Waldeigentümer WaldSchweiz heisst es, Burglind hätte Zehntausende Bäume gefällt. Wegen der gefährlichen Räumungsarbeiten und weil weiterhin schwere Äste aus den Bäumen fallen könnten, bittet der Verein die Bevölkerung, in den nächsten Tagen und Wochen auf Waldspaziergänge zu verzichten.

Die Förster freuen sich allerdings eher wenig über die zusätzlichen Arbeiten, wie Urs Wehrli von WaldSchweiz zu 20 Minuten sagt. Die meisten Räumungsarbeiten seien gefährlich, kostspielig und in den seltensten Fällen bezahlt. Zudem stelle der Sturm die Waldplanung auf den Kopf, da wo ganze Flächen ungewollt zu Boden gingen.