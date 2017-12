So fliegen Diebe am Self-Checkout auf

Viele Schweizer benutzen in der Migros und im Coop mit Vorliebe den Self-Checkout. Für die Detailhändler stellt sich die Frage, wie sie sich bei dem neuen System gegen Diebstähle schützen können.

Kontrolle von Weitem



Eine weitere Herausforderung am Self-Checkout ist die Alterskontrolle. Dafür müssen Mitarbeiter im Coop oft gar nicht mehr an das Gerät herantreten. Sie führen die Kontrolle über ein Handy durch. Schon wenn der Kunde einen Artikel mit Altersbeschränkung, etwa Bier, einscannt, wird der zuständige Mitarbeitende auf einem tragbaren Gerät informiert, sagt ein Coop-Mitarbeiter. Er kann dann bereits den Automaten freigeben. Dies geschehe nur, wenn der Kunde «eindeutig volljährig» ist, sagt ein Sprecher von Coop.



Einige Leser berichten allerdings auch davon, dass sie am Automaten ihren Jahrgang selbst eingeben konnten. Der Coop-Sprecher erklärt: Wenn der Käufer auf Bezahlen drückt, ohne das ein Mitarbeiter die Maschine freigegeben hat, müsse der Kassierer zusätzlich den Jahrgang des Kunden eingeben. Dass der Käufer das selbst tut, sei nicht vorgesehen. Der Coop-Angestellte meint, das könnte damit zu tun haben, dass der zuständige Mitarbeiter gerade keine Zeit habe, etwa weil er gleichzeitig am Abkassieren sei. Dagegen hält Coop, dass Mitarbeiter, die Self-Checkout-Kassen betreuen, nicht gleichzeitig anderen Aufgaben zugeteilt seien.