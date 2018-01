Apples Preisgestaltung verwirrt Kunden

Das iPhone X kostet in der Schweiz neuerdings 1195.67 Franken, das iPhone 8 gibt es ab 836.67 Franken. Zumindest wurden diese Preise zeitweise in Apples Online-Shop angezeigt. Mittlerweile wurden die Preise der iPhones online auf den Fünfräppler gerundet. Bisher waren Kunden allerdings runde Preise wie etwa 1199 Franken für das iPhone X gewöhnt. Woher kommen plötzlich die schrägen Rappenbeträge in Apples Preisgestaltung?

Apple soll sich um iPhone-Abhängigkeit kümmern

Zwei Grossinvestoren von Apple haben von dem US-Technologiekonzern eine Untersuchung zur Abhängigkeit von Kindern vom iPhone gefordert. Es gebe eine wachsende Zahl von Beweisen, die zeigten, dass die dauerhafte Nutzung des Smartphones bei einigen jungen Nutzern «ungewollte negative Folgen» haben könne, heisst es in einem gemeinsamen Brief des kalifornischen Lehrer-Pensionsfonds und des Investors Jana Partners LLC, aus dem am Montag die Nachrichtenagentur Bloomberg zitierte.



Das «sich ausbreitende gesellschaftliche Unbehagen» über die intensive Smartphone-Nutzung von Kindern werde eines Tages möglicherweise auch Apple selbst treffen, warnten die Aktionäre, die zusammen Aktien im Wert von rund zwei Milliarden Dollar an Apple halten. Wenn sich das Unternehmen jetzt des Problems annehme, werde dies langfristig den Wert des Konzerns für alle Aktionäre steigern.



Apple verweigerte zunächst einen Kommentar. Der Konzern empfiehlt Eltern bereits, die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder zu kontrollieren, und weist auf Möglichkeiten hin, bestimmte Anwendungen oder Inhalte zu sperren. (AFP)

Als Leser Martin S.* im Apple Store an der Bahnhofstrasse in Zürich einen Angestellten auf die komischen Preise im Online-Shop aufmerksam machte, erklärte dieser: «Das ist wegen dem niedrigeren Mehrwertsteuer-Satz. Der macht uns unsere schönen, runden Preise kaputt.» Auch Apple-Sprecherin Andrea Brack bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass das Unternehmen die Preise angepasst hat, um den Vorteil der niedrigeren Mehrwertsteuer an die Kunden weiterzugeben.

Runden bei Barzahlung

Apple würde die angegebenen Preise immer nach unten runden, versicherte der Mitarbeiter dem Kunden. Tatsächlich waren die Preise auf den Displays der ausgestellten iPhones an der Bahnhofstrasse bereits auf den Fünfer gerundet.

Unter den mit Preisklebern angeschriebenen Produkten fand S. allerdings auch ein Kabel, dessen Preis von 44.88 Franken noch nicht gerundet war. Online lassen sich zudem weitere Beispiele für Produkte mit ungerundeten Preisen finden.

Wenn möglich gilt der exakte Preis

Andrea Brack von Apple erklärt, dass nicht grundsätzlich gerundet werde. Wenn möglich bezahlen die Kunden also den exakten Betrag, auch wenn dieser in bar nicht genau zu begleichen wäre. Zur Rundung bei Barzahlung sagt Brack: «Die Beträge werden gemäss letzten Preisänderungen vom 6. Januar auf 5 Rappen auf- oder abgerundet.» Das amerikanische Unternehmen werde die unrunden Preise bei künftigen Produkt-Updates aber anpassen, so Brack.



«Ungerade Preise erscheinen dem Kunden als besonders spitz kalkuliert», sagt Andreas Herrmann, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Experte für Preispsychologie an der Universität St. Gallen. Wenn auf den Schildern unrunde Rappenbeträge stünden, dann wirke das durchdachter, als wenn auf den vollen Franken gerundet wird.

Detailhändler werben mit Mikro-Rabatten

Die Preissenkung aufgrund der Mehrwertsteuer ist laut Herrmann für die Unternehmen eine Gelegenheit, anhand eines äusseren Effekts Aufmerksamkeit für sich zu erzeugen. So wirbt etwa Denner mit einer «Preisoffensive» – die betroffenen Produkte sind jeweils um 5 Rappen günstiger geworden. Auch Aldi markiert die dank Mehrwertsteuer-Satz reduzierten Produkte mit roten Preisstreifen.

Etwas anders gehen Coop und Migros vor. Sie reduzieren die Preise nicht grossflächig, sondern konzentrieren sich auf bestimmte Sortimente, die dafür um mehr als 0,3 Prozent günstiger werden. Dies, «damit die Anpassungen für die Kunden auch wirklich spürbar sind», wie Migros-Sprecher Patrick Stöpper erklärt.

* Name der Redaktion bekannt