Nun verkauft auch Coop to go Insektenfood

Energieriegel mit Grillen, Burger und Hackbällchen mit Mehlwürmern: Seit ein paar Monaten gibt es bei Coop drei Produkte mit Insekten zu kaufen. Nun setzt der Detailhändler auf ein grösseres Angebot und nimmt die Krabbeltier-Nahrung grossflächig ins Filialnetz auf.

Ab dem 15. Januar bieten 35 Coop-Supermärkte von Zürich über Basel bis Lausanne die Insekten-Produkte an. Bisher gab es sie in zwölf Filialen. Auch in allen 14 Coop-to-go-Stellen kommen sie in die Regale. Allerdings sind dort nur die Insekten-Riegel erhältlich. Das Angebot von frisch zubereiteten Burgern und Bällchen im Offenverkauf sei derzeit nicht geplant, teilt Coop auf Anfrage mit.

Coop glaubt an Erfolg

Für das Unternehmen scheint der Insekten-Food alles andere als nur ein vorübergehender Trend zu sein. «Wir sind davon überzeugt, dass sich essbare Insekten-Produkte langfristig durchsetzen werden», so Coop. Besonders beliebt bei den Kunden sei der Grillen-Riegel. Zudem gebe es vor allem in Zürich grosses Interesse an den Insekten-Produkten.

Tatsächlich war Coop von der grossen Nachfrage in den ersten Wochen nach der Lancierung überrascht. Die Krabbeltier-Nahrung war immer wieder ausverkauft. «Inzwischen halten sich das Angebot und die Nachfrage besser die Waage», so Coop.

Kritiker glauben an «Probier-Effekt»

Dass es derzeit keine Lieferengpässe mehr gibt, könnte auch einen anderen Grund haben. Denn Kritiker sprechen von dem sogenannten «Probier-Effekt»: Kunden würden diese Lebensmittel lediglich einmal aus Neugierde kaufen und testen. So lasse das Interesse irgendwann von selber nach.

Coop hat seine Burger und Bällchen mit Insekten im letzten August auf den Markt gebracht. Im November folgten die Proteinriegel. Alle drei Produkte werden vom Start-up Essento in Zürich hergestellt. Dabei kommen die verarbeiteten Krabbeltierchen aus Belgien und der Schweiz. Importieren will Coop offenbar immer weniger. «Der Anteil von Schweizer Insekten nimmt laufend zu», so das Unternehmen.

(dob/sas/rkn)