Die Rigi soll nicht zum Disney-Land werden

In zehn Jahren wollen die Rigi-Bahnen neue Infrastrukturen am Berg bauen. Für diese Pläne will das Schweizer Touristik-Unternehmen 50 bis 70 Millionen Franken investieren.

Gegner dieser Pläne befürchten, dass der Berg zu einer Art Disney-Land werde. 3000 Menschen haben eine Petition gegen den «Masterplan Rigi» unterschrieben. Sehen Sie im Video, was die Gegner des Vorhabens für einen Alternativplan vorschlagen.

