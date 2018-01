Wohneigentum wird immer erschwinglicher

Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen sinken ungebremst. Im vergangenen Jahr nahm der Preis für Wohneigentum insgesamt um 4 Prozent ab und erreichte im Dezember das Jahrestief, wie der Swiss Real Estate Offer Index (SREOI) von Immoscout24 zeigt.

Derzeit kostet ein Quadratmeter Eigentumswohnung rund 6900 Franken. Im Juli 2017 seien es noch über 7350 Franken gewesen. Die sinkenden Preise erklärt Martin Waeber, Direktor Immoscout24, mit niedrigen Zinsen, hohen Preisen für Anlageimmobilien und höheren Leerständen. Laut Waeber dürften diese Faktoren auch Anfang 2018 einen grossen Einfluss auf die Preisentwicklung haben.

Trotz der sinkenden Preise für Wohneigentum sei zu bezweifeln, dass es deswegen merklich mehr Eigenheimbesitzer geben werde, sagt Waeber. Dies, weil die Messlatte der Banken bei der Vergabe von Hypotheken nach wie vor hoch liege.

Auch Mieten sinken

Auch bei den Mietpreisen verzeichnet der SREOI einen Rückgang. Dieser ist mit einem Minus von 1,2 Prozent im Jahresvergleich allerdings weniger stark als beim Wohneigentum. Zudem zeichnet sich ein starker Unterschied zwischen verschiedenen Regionen ab: In der Genferseeregion stiegen die Mieten um 1 Prozent, in Zürich um 0,4 Prozent, während sie in der Zentralschweiz um 1,6 Prozent und im Tessin um 2,8 Prozent sanken.

«Weniger Zuwanderung sowie die erhöhte Bautätigkeit könnten den Mietern weiter in die Hände spielen», prognostiziert Waeber von Immoscout24. Darunter würden Anlageimmobilien allerdings nicht leiden, da es derzeit wenig Alternativen gebe.

