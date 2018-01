Airbnb für Muslime startet in der Schweiz

Die auf Muzbnb gelistete Wohnung in Allschwil BL wird auf den ersten Blick wie auf Airbnb und ähnlichen Portalen angepriesen. Fünf Personen können für 290 Dollar pro Nacht in der lichtdurchfluteten Wohnung unterkommen, neben Wifi stehen unter anderem auch Haarfön und Parkplatz zur Verfügung. Doch die Ausstattung enthält Besonderheiten, die man bei Airbnb so nicht findet. Die Gäste erwartet ein alkohol- und schweinefleischfreies Zuhause, unter anderem bereits mit Gebetsteppichen ausgestattet. Zudem sollte eine Moschee in Gehdistanz liegen.

Die aus den USA stammende Wohnungsvermittlung Muzbnb richtet sich explizit an muslimische Reisende. Als erstes Schweizer Objekt ist eine Wohnung im Kanton Wallis online gegangen, wie die «Handelszeitung» schreibt. «Verbier ist unser Start in der Schweiz», sagt Muzbnb-Sprecherin Aadila Sabat-St. Clair. «Wir hoffen 2018 auf insgesamt 100 Schweizer Objekte», erklärt sie.

Ziel sind 5000 Wohnungen in der Schweiz

Das Unternehmen wurde 2016 in Washington D.C. von Hadi Shakuur und Muhammad Oda gegründet. Noch ist das Angebot für die Schweiz mit zwei Objekten eher klein. Die Webseite ist zudem erst auf Englisch verfügbar.

Die Nische im muslimischem Gästesegment ist lukrativ, der Halal- (arabisch für erlaubt) Tourismus boomt: Gemäss dem jährlich erscheinenden «Global Muslim Travel Index» waren 2016 rund 121 Millionen Muslime auf internationalen Reisen unterwegs; bis 2020 soll die Zahl auf 156 Millionen steigen.

In der Schweiz sind Genf und das Berner Oberland besonders beliebt. Muzbnb rechnet sich daher weitere Wachstumschancen aus: «Wir peilen in Zukunft 5000 Schweizer Objekte an.»

