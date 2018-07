Alle OVS-Läden machen am Samstag für immer zu

Am Samstag, den 21. Juli, ist der letzte Verkaufstag für alle noch offenen OVS-Filialen in der Schweiz. Das geht aus einem Schreiben an OVS-Mitarbeiter hervor, das 20 Minuten vorliegt. Der Abverkauf der Waren sei grossflächig abgeschlossen, heisst es darin.

Ein Sprecher von Sempione Fashion, dem Unternehmen hinter der Schweizer OVS-Marke, bestätigt auf Anfrage, dass die Firma zusammen mit dem Sachverwalter beschlossen hat, dass der Samstag der letzte Verkaufstag sein wird. Im Anschluss würden die Filialen geräumt, die Ware abgeholt und die Schlüssel der Filialen an die Vermieter retourniert, steht im Schreiben an die Mitarbeiter weiter. Bisher hiess es seitens Sempione Fashion, Ziel sei, bis 27. Juli abzuschliessen.



Offene Forderungen

In einem separaten Brief, der 20 Minuten vorliegt, informierte das Unternehmen die Angestellten zudem, wie sie mit offenen Forderungen umzugehen haben. So sind etwa Entlöhnungen für Pikettdienste im Mai noch offen. Das Gleiche gilt für den Anteil des 13. Monatslohns und für Überstunden. Die OVS-Mitarbeiter müssen diese Forderungen der Arbeitslosenkasse des Kantons melden.

Sollte der Sachverwalter für Sempione Fashion einen Schuldenruf publizieren, müssen die ehemaligen Angestellten ihre Forderungen zudem auch ihm melden. Im Falle eines Konkurses würde es an den Mitarbeitern selbst liegen, das Handelsamtsblatt regelmässig zu prüfen und sich darüber zu informieren, wie und bis wann sie ihre Ansprüche geltend machen können.

