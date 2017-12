Apple-Chef Tim Cook kassiert 13 Millionen Dollar

Apple-Chef Tim Cook konnte im Jahr 2017 ein Gehalt von fast 13 Millionen Dollar einstreichen, wie es in einem Bericht, der in der Nacht auf Donnerstag an die Aktionäre versandt wurde, heisst. 9 Millionen des Gehalts entfallen laut «The Telegraph» auf den Bonus. Insgesamt hat sich Cooks Einkommen im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent gesteigert.

Der Konzern begründet Cooks höheres Gehalt damit, dass der Konzern seine Ziele bei den Verkäufen in allen Produktkategorien übertreffen konnte. Im dritten Quartal beispielsweise verkaufte Apple 14 Prozent mehr iPhones als noch im Vorjahresquartal. Beim iPhone X dürfte sich dieser Trend jedoch nicht fortsetzen: Laut Reuters wird Apple seine Prognose fürs erste Quartal 2018 von 50 auf 30 Millionen verkaufte

Geräte reduzieren.

Steve Jobs erhielt einen Dollar Jahreslohn

Zusätzlich zu seinem Gehalt erhielt Cook Apple-Aktien im Wert von 89 Millionen Dollar. Dieses Gewinnbeteiligungsprogramm hatte Apple 2011, bei Tim Cooks Antritt, lanciert. Sein Vorgänger und Apple-Gründer Steve Jobs zahlte sich noch einen symbolischen Jahreslohn von einem Dollar aus.

Aus dem Bericht an die Aktionäre geht zudem hervor, dass sich der Konzern um die Sicherheit seines Chefs sorgt. Deshalb habe man dieses Jahr «als zusätzliche Sicherheitsmassnahme» Cook vorgeschrieben, nur noch einen Privatjet für alle geschäftlichen und privaten Reisen zu nutzen.



(pam)