Apple ist erstmals über 1000 Milliarden Dollar wert

Apple hat die nächste magische Grenze erreicht. An der Börse in New York kletterte der Titel des Tech-Unternehmens nach Eröffnung zwischenzeitlich auf über 206 US-Dollar. Der Unternehmenswert ist damit auf über 1000 Milliarden, also eine Billion, gestiegen, wie auf Nasdaq zu sehen war. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen.

Damit ist der iPhone-Hersteller die erste Firma, die diese Marke erreicht hat. Weil im englischen Sprachraum eine Zahl mit zwölf Nullen als Trillion bezeichnet wird, gilt Apple als erste «Trillion Dollar Company». Je nach Berechnung und Quelle ist allerdings ein Wert von mehr als 207 Dollar nötig, um die Billion zu knacken.

Erst am Dienstag hatte Apple gute Quartalszahlen vermeldet. Der Gewinn der Firma ist zuletzt um 32 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar gestiegen. Der Quartalsumsatz legte um 17 Prozent auf 53,3 Milliarden Dollar zu. Damit lag Apple bei beiden Kennzahlen über den Erwartungen von Analysten.

