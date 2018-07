Nur 4 Tage arbeiten bei Lohn für 5 Tage

Ein Vermögensverwalter in Neuseeland lässt all seine Angestellten in vier Tagen die Arbeit von fünf Tagen erledigen – ohne Extrastunden. Die Firma Perpetual Guardian zahlt dafür den vollen Lohn. «Bekomme den Lohn für fünf, arbeite für vier Tage», sagt CEO Andrew Barnes.

Herr Frei*, wie erledigen Mitarbeiter ihre Arbeit schneller?

Wer schneller arbeiten soll, muss wissen, was er davon hat. Wenn es nur darum geht, dass er mehr leisten soll, wird sich kaum jemand wie eine Zitrone auspressen lassen. Aber die meisten Menschen wollen schon von sich aus effizient arbeiten.

Also braucht es einen Anreiz?

Selbstständige wissen, dass sie früher frei haben können, wenn sie ihre Arbeit schneller erledigen. Bei Angestellten ist das nicht automatisch so. Natürlich brauchen auch sie einen Anreiz.

Dann können alle automatisch schneller arbeiten?

In den meisten Arbeitsabläufen ist noch Luft drin, jeder Mitarbeiter hat versteckte Spielräume dieser Art. Natürlich braucht es einen eigenen Vorteil, um die aufzugeben. Für die Effizienz ist aber auch entscheidend, dass Bürokratie oder Eingriffe von oben den Mitarbeiter nicht an der Arbeit hindern.



* Felix Frei ist Arbeitspsychologe bei AOC Consulting

Während der zweimonatigen Testphase hätten die über 200 Mitarbeiter dieselbe Leistung erbracht. Sie sei sogar leicht gestiegen, sagt Firmenchef Barnes. Die Angestellten wurden dazu aufgerufen, ihre Arbeit besser zu organisieren und Abläufe effizienter zu gestalten. Der Firmenchef ging zudem davon aus, dass an einem Arbeitstag ohnehin nur wenige Stunden richtig gearbeitet wird.

Verpuffender Effekt

«Die enorme Leistungssteigerung dürfte nur von kurzer Dauer sein», sagt Arbeitspsychologe Felix Frei von der AOC Unternehmensberatung. Er geht davon aus, dass der Effekt nach einiger Zeit verpuffen wird. «Das normale Arbeitsleben sieht so nicht aus. Und eine Rückkehr zu fünf Tagen würde auf grossen Widerstand stossen.»

Den Schweizer Arbeitgeberverband lässt die 4-Tage-Woche bei der Firma aus Neuseeland aufhorchen: «Das wirft die Frage auf, weshalb diese Mitarbeitenden nicht auch ohne die verkürzten Arbeitszeiten dieselbe Produktivität an den Tag legten», sagt Sprecherin Daniela Baumann zu 20 Minuten. Die Arbeitgeber müssten davon ausgehen können, dass sich die Mitarbeitenden am Arbeitsplatz vollumfänglich der Arbeit widmen. «Dies sollte unabhängig von der Anzahl Arbeitstage der Fall sein.»

Wer verdient an der Effizienz?

Einen ganz anderen Schluss aus dem Modell in Neuseeland zieht dagegen die Gewerkschaft Unia: «Es überrascht nicht, dass erholte und zufriedene Mitarbeitende produktiver sind – es zeigt, dass gute Arbeitsbedingungen den Angestellten, aber auch den Betrieben nützen», sagt Sprecherin Leena Schmitter.

Auch die Firmen haben nichts gegen eine Erhöhung der Produktivität der einzelnen Mitarbeitenden. «Auch Unternehmen in der Schweiz testen immer wieder neue Konzepte, um die Arbeitsproduktivität und Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern», sagt Baumann vom Arbeitgeberverband. Das könne auch durch Digitalisierung und Automatisierung sein.

Automatisierungen führen bei Firmen aber meist zu Entlassungen, weil Maschinen die Arbeit von Angestellten übernehmen. Hier sieht Arbeitspsychologe und Unternehmensberater Frei eine kürzere Arbeitswoche als faire Alternative: «Diese Rationalisierungsgewinne sollten wenigstens zum Teil an die Angestellten weitergegeben werden», sagt Frei. Eine 4-Tage-Woche mit einem Lohn, der über dem eines Teilzeitpensums liegt, wäre also auch auf diese Weise denkbar.