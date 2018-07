Italiener kommen für Ferienjobs in die Schweiz

Der in Italien lebende Student Giulio Wilhelm ist diesen Sommer in die Schweiz gereist, um hier einen Sommerjob auszuüben. Momentan arbeitet er in einem Zürcher Restaurant als Kellner.

Umfrage Haben Sie schon einmal im Ausland gearbeitet? Ja

Nicht nur einmal

Nein, noch nie

Temporärjobs in Zahlen

Laut dem Bericht «Die Temporärarbeit in der Schweiz» vom Verband Swissstaffing kommt die Hälfte der Menschen, die hierzulande temporär arbeiten, aus dem Ausland. Darunter bilden Erwerbstätige aus Deutschland (8 Prozent), den Balkanländern (7 Prozent) und Portugal (7 Prozent) die grössten Gruppen. Temporärarbeit dauert in der Regel nur ein paar Monate. Ein Viertel der Temporärarbeitenden leistet Einsätze, die maximal vier Wochen dauern. Der Stundenlohn liegt dabei meistens zwischen 20 und 35 Franken. Knapp ein Drittel der Temporärarbeitenden ist als Hilfskraft im Einsatz.

Die Schweizer Löhne machen solche Ferienjobs für Ausländer attraktiv, wie der 19-Jährige zu 20 Minuten sagt. Da aber auch das Leben in der Schweiz teurer sei als in Italien, müsse Giulio darauf achten, während der Zeit hier möglichst spartanisch zu leben. Momentan übernachtet er in einem WG-Zimmer, zuvor war es eine Jugendherberge. «Wenn man die paar Wochen einige Abstriche macht und auf den Ausgang verzichtet, dann lohnt sich das auf jeden Fall», so der Student.

Letztes Jahr arbeitete er für rund 1,5 Monate und hatte am Schluss netto knapp 5000 Franken. Das sind rund 3300 Franken im Monat.

Ganze Gruppe von Ferienjobbern

In Giulios Freundeskreis gibt es gleich mehrere, die für Ferienjobs gemeinsam in die Schweiz reisen. «Letztes Jahr waren wir zu dritt, dieses Jahr sind noch einmal zwei dazugekommen», sagt er. Ob viele andere italienische Studenten das Gleiche tun, weiss Giulio aber nicht. Die Sprachbarriere könnte ein Hindernis sein.

Giulios Vorteil: Er ist Halbdeutscher und spricht fliessend Deutsch. «Für jemanden, der kein Deutsch oder Englisch kann, ist es schwieriger, einen Job zu finden», weiss der Student, denn ein Kollege habe das letztes Jahr versucht. Wer motiviert sei, habe aber schon Chancen: Auch ohne Deutschkenntnisse habe einer seiner Kollegen etwa eine Stelle als Tellerwäscher bekommen.

Keine Bewilligung nötig

Für eine kurzfristige Erwerbstätigkeit von bis zu drei Monaten benötigen EU-Staatsangehörige wie Giulio keine Bewilligung. Der Schweizer Arbeitgeber muss dem Staat allerdings melden, dass er einen Ausländer eingestellt hat.

Ab mehr als 3 Monaten bräuchte es dann eine Aufenthaltsbewilligung. Für Giulio ist das aber kein Thema: «Die Idee ist ja, nur ein bis zwei Monate im Sommer hier zu arbeiten.»

Nur Fachkräfte erhalten Bewilligungen

Für jemanden, der nicht aus der EU kommt, sind die Regeln strenger: Solche Arbeiter brauchen in jedem Fall eine Arbeitsbewilligung. Diese seien kontingentiert und würden darum nur an Fachkräfte vergeben, sagt eine Sprecherin des Zürcher Amts für Wirtschaft und Arbeit zu 20 Minuten.

Steuern werden Giulio bereits vom Lohn abgezogen. Das nennt man Quellensteuer – sie gilt für die Einkünfte ausländischer Arbeitnehmer, die weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassungsbewilligung für die Schweiz haben.

«Einfach rumlaufen und fragen»

So kommt Giulio an die Jobs: «Ich bin vor einem Jahr einfach rumgelaufen und hab in Restaurants gefragt, ob sie jemanden suchen», sagt der Student. Nach einer Weile komme er so relativ einfach an einen Job. Auch Online-Ausschreibungen würden die Suche erleichtern.

Schnappen die ausländischen Studenten Schweizern die Ferienjobs weg? Die wenigen Ausländer, die die Sprache können, hätten zwar gute Chancen auf einen Job, so Giulio. «Es gibt aber genügend offene Stellen, als dass es für die Schweizer Studenten knapp werden würde», findet der 19-Jährige.

Inländervorrang bei Küchenpersonal

Bei Jobs, deren durchschnittliche, schweizweite Arbeitslosigkeit mindestens 8 Prozent beträgt, gilt zudem der Inländervorrang. Das bedeutet, dass Arbeitgeber die Stellen als Erstes fünf Arbeitstage lang exklusiv dem RAV melden müssen. Sollte ein Ausländer während dieser Frist anfragen, ob eine Stelle offen ist, dürfte der Arbeitgeber nicht über die vom Inländervorrang betroffenen Jobs, etwa für Küchenpersonal, informieren.

Giulio kann wegen des Inländervorrangs aber nicht belangt werden, da der Arbeitgeber allein dafür verantwortlich ist, dass die Regeln eingehalten werden. Es könnte also höchstens sein, dass der Student deswegen eine Stelle nicht angeboten bekommt.

Das Geld spart sich Giulio grösstenteils auf. Er werde demnächst in Berlin studieren gehen – etwas Geld auf der Seite zu haben dürfte von Vorteil sein.