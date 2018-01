Auslandeinkäufe lohnen sich ab 274 Fr pro Fahrt

In Grenzregionen sind Einkäufe in Deutschland, Frankreich, Italien oder zuweilen auch Österreich seit jeher verbreitet. Seit Beginn der Frankenstärke brechen aber auch unzählige Einwohner von weiter entfernten Regionen zu Shoppingtrips ennet der Grenze auf: Am Samstag von Lotzwil nach Lörrach, von Walterswil nach Waldshut oder von Knutwil nach Konstanz.

Laut dem Retail-Outlook 2018 der Credit Suisse ging in der jüngsten Auswertungsperiode (2015) für Auslandeinkäufe im Schnitt eine Stunde mehr Fahrzeit drauf als für Inlandeinkäufe.

Konkret dauerte ein durchschnittlicher Einkaufsweg in der Schweiz im Jahr 2015 28 Minuten (reine Fahrzeit, Hin- und Rückweg) und war 14 Kilometer lang. Ein Einkaufsweg über die Grenze und zurück dauerte im Schnitt 88 Minuten und betrug insgesamt 69 Kilometer. Somit waren Einkaufstouristen im Schnitt 60 Minuten länger und 55 Kilometer weiter unterwegs als Inlandkonsumenten.

Wert einer Stunde Freizeit: 37 Franken

Doch für welche Personen und Haushalte lohnt sich der Einkauf ennet der Grenze tatsächlich? Laut Credit Suisse lagen die Zeit- und Wegkosten pro Autofahrt bei einem Auslandeinkauf 2015 durchschnittlich 137 Franken höher als bei Einkäufen innerhalb der Schweiz. Das heisst: Pro Einkauf muss der ersparte Betrag mindestens dieser Differenz (137 Franken) entsprochen haben, damit sich die Fahrt über die Grenze gelohnt hätte.

Die Bank berechnete für ein Referenzauto Kilometerkosten von 0,73 Franken. Viel schwieriger ist es, die «Kosten» der Fahrzeit zu ermitteln, die für die Fahrt ins Ausland zusätzlich anfällt. Die Bank schätzte den Wert einer durchschnittlichen Stunde Freizeit auf 37 Franken (mittlerer Stundenlohn 2014). Zudem geht die Credit Suisse davon aus, dass 2015 ein typischer im Ausland gekaufter Warenkorb rund 50 Prozent günstiger war.

Demnach lohnte sich 2015 unter Einbezug der Preisunterschiede zwischen dem Ausland und der Schweiz ein durchschnittlicher Auslandeinkauf ab einer Einkaufssumme von 274 Franken pro Auto oder 105 Franken pro Person (vor Abzug der Mehrwertsteuer). Für drei Viertel der grenznahen Einwohner lagen diese Werte allerdings deutlich tiefer, für den Grossteil der Bevölkerung jedoch wesentlich höher.

Zwei Luzerner hätten beispielsweise in Waldshut für rund 600 Franken einkaufen müssen, damit sich die Reise im Vergleich zu einem durchschnittlichen inländischen Einkaufsweg finanziell lohnen würde.

Einkaufstouristen haben höheres Durschnittseinkommen

Wie die Bank in ihrer Analyse weiter schreibt, gingen rund drei Viertel der gezielten Auslandeinkäufe auf das Konto von Einwohnern aus Grenzregionen. Basierend auf den Zahlen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr lässt sich zeigen, dass Schweizer Konsumenten im Jahr 2015 hochgerechnet rund 24 Millionen gezielte stationäre Auslandeinkäufe tätigten.

Im Schnitt kauften Schweizer demnach dreimal pro Jahr ennet der Grenze ein. Nicht eingerechnet sind Shopping-Aktivitäten, die im Rahmen von Reisen oder Verwandtschaftsbesuchen getätigt wurden. Gezielte Auslandeinkäufe fanden zu fast 90 Prozent mit dem Auto statt, nur sechs Prozent der Schnäppchenjäger reisten mit dem ÖV an.

In der Schweiz wohnhafte Ausländer kauften im Schnitt rund doppelt so häufig jenseits der Grenze ein wie Schweizer. Der Einkaufstourist war im Schnitt etwa drei Jahre jünger als der Durchschnittskonsument. Überraschend ist zudem folgender Befund: Die Haushaltseinkommen von Einkaufstouristen waren leicht höher als dasjenige des Durchschnittskonsumenten.



