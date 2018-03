Autonome Autos sollen Armut bekämpfen

Umfrage Was halten Sie von Herrmanns Theorie? Ich denke, dass er recht hat

Ich denke, er hat unrecht

Ich denke nicht, dass es so einfach ist

Ich kann seine Argumentation nicht nachvollziehen

Sie ist mir egal

Automatisch gesteuerte Fahrzeuge können zur Bekämpfung der Armut in Grossstädten beitragen – davon ist Andreas Herrmann, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und Autor des Buches «Autonomous Driving», überzeugt. «Wenn wir Menschen mobilisieren, können sie der Armut entfliehen», sagt der Experte. Herrmann stellte sein Buch am Auto-Salon in Genf vor. Sehen Sie im Video, warum Herrmann von selbstfahrenden Autos so begeistert ist.

(rkn/sda)